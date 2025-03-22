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Экономика Соцвыплаты Помощь для родственников погибших военных: какие льготы предусматривает серое удостоверение
22 марта, 19:46
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Помощь для родственников погибших военных: какие льготы предусматривает серое удостоверение

Валерия Моргун
Основні тези
  • Родственники погибших военнослужащих могут оформить серое удостоверение, что предоставляет доступ к льготам, если военный погиб во время защиты Родины или выполнения служебных обязанностей.
  • Серое удостоверение предусматривает такие льготы: бесплатные лекарства, зубное протезирование, санаторно-курортное лечение, скидки на жилищно-коммунальные услуги, право на жилье, образование и другие льготы.

Родственники погибших военнослужащих имеют право на определенную помощь от государства. Речь идет о различных льготах, скидках и тому подобное.

Кто может оформить серое удостоверение

Они предоставляются в соответствии с определенными документами, пишет 24 Канал со ссылкой на Юридическую сотню.

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Так, например, существует серое удостоверение. Оно выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Удостоверение погибшего могут оформить:

  • иждивенцы погибшего или того, кто пропал без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;
  • родители;
  • один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
  • дети погибшего;
  • дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
  • дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Для оформления серого удостоверения необходимы такие основные документы:

  • заявление члена семьи погибшего военного;
  • свидетельство о смерти (копия) или сообщение о гибели лица;
  • документ о непосредственном участии погибшего военнослужащего в боевых действиях;
  • постановление штатной военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • паспорт заявителя;
  • идентификационный код заявителя;
  • документы, подтверждающие степень родства заявителя с погибшим.

Обратите внимание! Серое удостоверение можно получить только если обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации.

Какие льготы предусматривает серое удостоверение

В частности человек, имеющий серое удостоверение, может получить доступ к таким льготам:

  • бесплатные лекарства по рецептам врачей;
  • бесплатное первоочередное протезирование зубов;
  • бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
  • 50 % скидка платы за пользование жильем (квартплаты);
  • 50 % скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
  • 50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
  • внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;
  • пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней заработной платы независимо от стажа работы;
  • очередной ежегодный отпуск в удобное время; дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
  • преимущественное право остаться на работе во время сокращений;
  • внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет);
  • получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;
  • получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
  • поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;
  • ежегодная разовая денежная помощь;
  • другие льготы, предусмотренные законодательством.