Помощь для родственников погибших военных: какие льготы предусматривает серое удостоверение
- Родственники погибших военнослужащих могут оформить серое удостоверение, что предоставляет доступ к льготам, если военный погиб во время защиты Родины или выполнения служебных обязанностей.
- Серое удостоверение предусматривает такие льготы: бесплатные лекарства, зубное протезирование, санаторно-курортное лечение, скидки на жилищно-коммунальные услуги, право на жилье, образование и другие льготы.
Родственники погибших военнослужащих имеют право на определенную помощь от государства. Речь идет о различных льготах, скидках и тому подобное.
Кто может оформить серое удостоверение
Они предоставляются в соответствии с определенными документами, пишет 24 Канал со ссылкой на Юридическую сотню.
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Так, например, существует серое удостоверение. Оно выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий.
Удостоверение погибшего могут оформить:
- иждивенцы погибшего или того, кто пропал без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;
- родители;
- один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
- дети погибшего;
- дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
Для оформления серого удостоверения необходимы такие основные документы:
- заявление члена семьи погибшего военного;
- свидетельство о смерти (копия) или сообщение о гибели лица;
- документ о непосредственном участии погибшего военнослужащего в боевых действиях;
- постановление штатной военно-врачебной комиссии (ВВК);
- паспорт заявителя;
- идентификационный код заявителя;
- документы, подтверждающие степень родства заявителя с погибшим.
Обратите внимание! Серое удостоверение можно получить только если обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации.
Какие льготы предусматривает серое удостоверение
В частности человек, имеющий серое удостоверение, может получить доступ к таким льготам:
- бесплатные лекарства по рецептам врачей;
- бесплатное первоочередное протезирование зубов;
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
- 50 % скидка платы за пользование жильем (квартплаты);
- 50 % скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
- 50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
- внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;
- пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней заработной платы независимо от стажа работы;
- очередной ежегодный отпуск в удобное время; дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
- преимущественное право остаться на работе во время сокращений;
- внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет);
- получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;
- получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
- поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;
- ежегодная разовая денежная помощь;
- другие льготы, предусмотренные законодательством.