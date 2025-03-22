Помощь для родственников погибших военных: какие льготы предусматривает серое удостоверение

Родственники погибших военнослужащих имеют право на определенную помощь от государства. Речь идет о различных льготах, скидках и тому подобное.

Кто может оформить серое удостоверение

Они предоставляются в соответствии с определенными документами, пишет 24 Канал со ссылкой на Юридическую сотню.

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Так, например, существует серое удостоверение. Оно выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Удостоверение погибшего могут оформить:

иждивенцы погибшего или того, кто пропал без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети погибшего;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Для оформления серого удостоверения необходимы такие основные документы:

заявление члена семьи погибшего военного;

свидетельство о смерти (копия) или сообщение о гибели лица;

документ о непосредственном участии погибшего военнослужащего в боевых действиях;

постановление штатной военно-врачебной комиссии (ВВК);

паспорт заявителя;

идентификационный код заявителя;

документы, подтверждающие степень родства заявителя с погибшим.

Обратите внимание! Серое удостоверение можно получить только если обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации.

Какие льготы предусматривает серое удостоверение

В частности человек, имеющий серое удостоверение, может получить доступ к таким льготам: