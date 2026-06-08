Рестораны с пиццей и куриными крылышками, оплата с помощью QR-кодов, электромобили китайского производства и даже салоны, где продают BMW, – все это сегодня можно увидеть в Пхеньяне. Несмотря на репутацию изолированного государства, Северная Корея все чаще удивляет иностранных гостей признаками модернизации, которые еще несколько лет назад казались невозможными.

Экономика КНДР начала процветать

В The Wall Street Journal это назвали "самой удивительной историей экономического успеха в мире". Режим Ким Чен Ына богаче, чем когда-либо ранее, и здесь не обошлось без российской помощи.

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Северокорейская власть строго контролирует информацию и не публикует официальных экономических данных, а иностранцам демонстрируют только тщательно отобранную картинку. Однако изменения, которые сейчас демонстрирует страна, не являются лишь элементом пропагандистской кампании. Экономика "процветает так, как не видели уже много лет", в частности благодаря обходу санкций и сотрудничеству с другими государствами.

Например, в Пхеньяне развернули масштабную жилую застройку. Только в прошлом году там возвели 10 тысяч новых квартир, что больше темпов Лос-Анджелеса или Чикаго. Кроме того, в городе появились новые зоомагазины, интернет-кафе с играми и тому подобное. Сейчас ночью КНДР светится примерно втрое ярче, чем еще 5 лет назад.

Заметьте! За пределами столицы жизнь остается довольно сложной. По данным ООН, почти половина из 26-миллионного населения страны до сих пор страдает от недоедания.

Экономический кризис начал отступать после российского вторжения в Украину. Уже в 2023 году Северная Корея начала поставлять оккупантам боеприпасы, заработав на этом, по оценкам аналитиков, более 10 миллиардов долларов (при показателе ВВП в 27 миллиардов долларов). Впоследствии Ким Чен Ын посетил Россию для переговоров, результатом которых стало подписание нового соглашения.

Оно создало предпосылки для привлечения к боевым действиям более 15 тысяч солдат из КНДР, что могло принести режиму еще более полумиллиарда долларов. Более того, Москва рассчитывается не только деньгами – речь идет о передаче секретных военных технологий, деталей к оружию и тому подобное.

Стефан Хаггард, профессор-исследователь из Калифорнийского университета в Сан-Диего Экономическое положение Северной Кореи является самым прочным со времени прихода к власти Кима почти 15 лет назад и, вероятно, превосходит любой период правления его отца Ким Чен Ира, который руководил страной с 1994 года до своей смерти в 2011 году. Это невероятное достижение для такой бедной страны.

Однако успех Пхеньяна обеспечили не только россияне, ведь Ким Чен Ын пытается расширить круг своих потенциальных друзей.