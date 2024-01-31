Россия разрушает украинскую окружающую среду: Шмыгаль назвал актуальную сумму убытков

Украинская окружающая среда ощутимо пострадала из-за войны. Следовательно, украинская сторона тщательно фиксирует нанесенный ущерб, чтобы потом выставить за это счет российскому агрессору. Какова сумма ущерба сейчас, читайте дальше.

Какова сумма ущерба окружающей среде

Следовательно, с начала полномасштабной войны, враг нанес ущерб украинской окружающей среде на 2,2 триллиона гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Международного форума "United for Nature. Agenda for Ukraine".

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Кроме того, глава правительства отметил, что сотни тысяч квадратных километров земли потенциально загрязнены минами и снарядами. А из-за постоянных обстрелов образовалось более 750 тысяч тонн отходов разрушения, которыми загрязнено 30 миллионов гектаров территории.

Денис Шмыгаль премьер-министр Украины По информации Минприроды, во время полномасштабного вторжения зафиксировано почти 3,6 тысячи российских преступлений против окружающей среды. Враг нанес нам ущерб на сумму 2,2 триллиона гривен.

По его словам, этом году планируется обследовать и в случае необходимости очистить более 512 тысяч гектаров. В то же время до сих пор продолжается преодоление последствий подрыва войсками России плотины Каховской ГЭС. Для построения новых водопроводов правительство выделило миллиарды гривен.

Агрессор должен заплатить за преступления

Денис Шмыгаль отметил, что общая цель Украины и партнеров – заставить агрессора заплатить за все совершенные преступления. В том числе за преступления против окружающей среды. Премьер-министр заявил, что разминируя территории и фиксируя преступления – Украина тщательно обсчитывает потери, чтобы предоставить потом за это счет агрессору.

Денис Шмыгаль премьер-министр Украины Принцип "Россия заплатит" для нас является чрезвычайно важным и фундаментальным. Ожидаем действенные решения со стороны Европейского Союза, США и других стран, которые позволят направить ресурсы России на помощь Украине.

Также, он добавил, что в пункте 8 Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского говорится об оценке вреда окружающей среде, привлечения России к ответственности, восстановление и реконструкцию Украины.