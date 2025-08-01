Пенсионеры могут "схватить" штраф: за что придется платить
- Пенсионерам грозят штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте без пенсионного удостоверения.
- Штрафы определяются органами местного самоуправления и составляют 10-20-кратную стоимость проезда, что может быть от 80 до 200 гривен в разных городах.
Из-за невыполнения одного правила пенсионера могут оштрафовать. Сумма штрафа может достигать нескольких сотен гривен.
За что пенсионера могут оштрафовать?
Наказание в виде штрафа ждет пенсионера, который не заплатит за проезд в общественном транспорте, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
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Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, однако при условии наличия при себе пенсионного удостоверения. Без этого документа за безбилетный проезд придется заплатить штраф.
Размер штрафа определяют органы местного самоуправления, поэтому он отличается в зависимости от населенного пункта. В большинстве городов Украины это сумма в 10-кратном или 20-кратном размере от стоимости проезда.
По состоянию на январь 2025 года, в некоторых украинских городах цены на проезд в общественном транспорте следующие:
- Киев – 8-15 гривен;
- Днепр – 10-20 гривен;
- Львов – 13-25 гривен;
- Ивано-Франковск – 12-15 гривен;
- Одесса – 15-20 гривен;
- Полтава – 10-12 гривен;
- Сумы – 15 гривен;
- Винница – 12-15 гривен;
- Запорожье – 8-15 гривен.
Итак, пенсионеры в этих городах могут "схватить" минимум 80-250 гривен штрафа за безбилетный проезд.
Когда могут забрать часть пенсии?
Пенсионеров могут оштрафовать или забрать часть пенсии. Это могут сделать, если пенсионер не сообщит о важных изменениях в течение 10 дней:
- смена места жительства;
- начало работы или увольнение;
- изменение ФИО;
- получение ID-карты вместо бумажного паспорта;
- оформление нового паспорта из-за утери старого;
- получение нового налогового номера.
Если пенсионер не сообщил об изменениях, и из-за этого ему начислили лишние средства, ПФУ может удерживать до 20% с ежемесячной выплаты до тех пор, пока лишняя сумма не будет полностью возвращена.