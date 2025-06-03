Штрафы до 3 400 гривен: Рада готовит новые наказания для перевозчиков за отказ льготникам

Депутаты хотят жестче наказывать перевозчиков, которые отказывают в бесплатном проезде льготным категориям украинцев. Штрафы вырастут в несколько раз.

Как в Раде хотят наказывать перевозчиков

У Верховной Раде предлагают усилить защиту прав украинцев, которые имеют законное право на бесплатный проезд в транспорте. С этой целью был разработан законопроект № 13 331, сообщает 24 Канал.

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Законопроект, который должен усилить защиту льготников на транспорте, уже направили на рассмотрение в профильный комитет Рады.

В проекте народные депутаты предлагают внести изменения в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Таким образом они хотят усилить ответственность для перевозчиков, которые отказывают льготным категориям в проезде или специально создают препятствия для бесплатного пользования транспортом.

Какие штрафы хотят установить для перевозчиков

Новый законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов для недобросовестных перевозчиков. Суммы наказания вырастут от двух до четырех раз.

За нарушение прав льготников вместо нынешнего штрафа в 50 необлагаемых минимумов, то есть примерно 850 гривен, придется заплатить:

1 700 гривен – за первое нарушение;

3 400 гривен – за повторное нарушение, совершенное в течение года.

Предусмотренный законопроектом размер штрафа – от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан,

– говорится в проекте закона

Кто имеет право на льготный проезд в транспорте

Украинское законодательство предусматривает право на льготный проезд в общественном транспорте для 14 категорий населения. К ним относятся:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

инвалиды войны;

военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие войны;

военнослужащие срочной службы;

родители, которые находятся на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время службы;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, пожарной службы и т.д;

Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;

полицейские и работники СБУ во время выполнения возложенных на них обязанностей;

реабилитированные лица, которые стали инвалидами вследствие репрессий;

лица с инвалидностью I и II группы, дети-инвалиды и лица, которые сопровождают лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью;

граждане, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС и отнесены к I категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые относятся ко II категории;

дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;

дети из многодетных семей;

дети до 6 лет.

Однако компенсация за льготные перевозки осуществляется за счет местных бюджетов. А местные власти не всегда закладывают достаточно денег на эти расходы. Поэтому многим перевозчикам приходится перевозить льготников за свой счет, и они нередко отказывают в проезде этим категориям граждан.

Важно! Перевозчики не могут по своему усмотрению устанавливать количество льготных пассажиров, которых они должны перевозить.