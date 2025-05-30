Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, которого цитируют на сайте городского совета.

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Какой будет стоимость поездки в общественном транспорте Львова

Структурные подразделения Львовского городского совета изучали составляющие тарифа на общественные перевозки вместе с поставщиками услуг. Во время анализа искали достаточные основания для повышения стоимости проезда, в частности – чем именно вызваны такие предложения и как это может повлиять на качество работы общественного транспорта.

Анализ показал, что изменить тарифы возможно. Поэтому с 1 июня стоимость проезда будет составлять:

8, 50 гривен для студентов с ЛеоКарт;

17 гривен при оплате общей ЛеоКарт/приложением LeoCard;

20 гривен при оплате банковской карточкой;

25 гривен для тех, кто платит наличными.

Перевозить груз при условии безналичного расчета можно будет за 17 гривен, а при оплате наличными – по-прежнему 25 гривен.

Решение поднять стоимость проезда прокомментировал директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Сегодняшнее корректировки дает возможность адаптировать тариф к экономическим реалиям, чтобы поддерживать стабильную работу общественного транспорта. Перевозчики обратились к городу с требованием поднять стоимость проезда и до 30 и даже 50 гривен. Вместе с экономическим блоком мы проверили обоснование, провели консультации с жителями и сошлись на компромиссном решении,

– отметил он.

Городская власть также предупреждает, что штраф за безбилетный проезд достигает 400 гривен. Люди с инвалидностью 1 и 2 групп, участники боевых действий, а также школьники, при наличии персонализированных ЛеоКарт будут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно.

ЛГС выдвинули условия и для перевозчиков. Так они должны в дальнейшем улучшать качество услуг, в частности обновлять подвижной состав и обеспечивать выполнение вечерних рейсов. Генеральный директор Концерна "Экопастранс" Игорь Самардак добавил, что перевозчики теперь могут восстановить маршруты, которые ранее были закрыты из-за нерентабельности. В частности, на улицы вернется рейс №33, что позволит обеспечить быстрое сообщение между университетом и ТРЦ Victoria Gardens.

Перевозчики берут на себя обязательства продлить кредитную линию и закупить до конца года еще 30 автобусов. Ранее они за кредитные средства приобрели 80 транспортных единиц.

В 2023 году поездка в городских автобусах стоила 15 гривен. После запуска безналичной оплаты для пользователей ЛеоКарт тариф снизили до 13 гривен.

Напомним, руководители транспортных компаний объясняли, что поднять тарифы на проезд нужно из-за снижения средней стоимости одной поездки и расходов на топливо, обслуживание и обновление подвижного состава. По их расчетам, стоимость поездки должна была бы составлять 32 гривны. Однако корректировка тарифов, которое сделали, учитывает как реальные расходы перевозчиков, так и интересы пассажиров.