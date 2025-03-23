Платежки за газ будут пересчитаны: кому придется заплатить несколько десятков тысяч гривен

Поверка газового счетчика должна происходить регулярно. Это важная процедура, которая позволяет своевременно выявить и устранить неисправность устройства.

Почему украинцам придется заплатить за газ сотни тысяч

Во время поверки счетчиков было выявлено много нарушений правил эксплуатации, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Обратите внимание! Частота проведения поверок счетчика газа зависит от его типа.

Преимущественно штрафы получают потребители, которые:

осуществили самовольное подключение газа;

вмешивались в работу газового счетчика.

Что считается самовольным подключением газа:

проведение дополнительной трубы в обход счетчика;

незаконное подключение, которое осуществлено после того, как потребителя отключили за долги.

Какие штрафы могут получить потребители

Вмешательство в работу газового счетчика, в частности, повреждение целостности пломбы будет иметь для потребителя последствия в виде крупного штрафа. Его сумма определяется с учетом нанесенного ущерба.

За несанкционированное вмешательство в газопровод, потребитель может получить штраф в размере нескольких сотен тысяч гривен. Конечная сумма определяется индивидуально, учитывая следующие факторы:

убытки, которые были нанесены компании;

неоплаченный газ.

Заметьте! Этот штраф придется оплатить и если люди, которые недавно приобрели жилье, не знали о наличии несанкционированной газовой трубы.