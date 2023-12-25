За что могут штрафовать при проверке счетчика газа: важные нюансы для потребителей
Источник:На пенсии
В Украине возобновлена процедура обязательной поверки счетчиков, в том числе и газовых. О том, как могут наказать за препятствование поверки и размеры штрафов - читайте дальше.
Согласно нормативно-правовым актам, счетчик газа, используемый для расчетов за потребленный природный газ – является законодательно регулируемым средством измерительной техники, подлежащей периодической поверке.
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При этом нет значения, кто является владельцем прибора учета — потребитель или облгаз.Обратите внимание! Для счетчиков газа класса 1,0 поверки проводятся раз в 2 года, для счетчиков газа класса 1,5 – раз в 8 лет. Класс счетчика вы можете узнать из техпаспорта.
Чем грозит отказ от поверки счетчика
В связи с тем, что в законодательстве предусмотрено, что периодические поверки могут проводиться исключительно облгазами, то препятствование его действиям. это нарушение, за которое предусмотрена ответственность потребителя.
В таком случае сотрудники облгазов составляют акт о нарушении. Потребителю будет произведен расчет убытков по предельным объемам потребления природного газа.Заметьте! Даже если вы откажетесь подписывать акт, это не освобождает вас от ответственности.
За что еще можно получить штраф
Получить штраф можно за несанкционированное вмешательство в счетчик, а именно:
- незаконное подключение счетчика или восстановление потребления газа.
Это могут быть: незарегистрированный газопровод, незаконное восстановление потребления, подключение неучтенных приборов, вмешательство в работу счетчика, использование газа после расторжения договора или его отсутствия;
- искажение показателей счетчика, в том числе недопуск представителя газовой службы к счетчику;
- повреждение счетчика и установка на него магнита, а также повреждение или срыв пломбы, магнитной наклейки или изменение ее цвета.
Каков размер штрафов
Суммы штрафов достигают в среднем 150 тысяч гривен на одно домохозяйство.
- за сорванную пломбу можно – штраф от 8 до 100 тысяч гривен ;
- за самовольный демонтаж или вмешательство в работу коммерческого прибора учета газа в законах Украины – штраф в размере ид 50 до 200 не облагаемых налогом доходов граждан ;
- если потребители не пускают на проверку или мешают ее проводить – штраф в размере от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов граждан.