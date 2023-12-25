За что могут штрафовать при проверке счетчика газа: важные нюансы для потребителей

В Украине возобновлена процедура обязательной поверки счетчиков, в том числе и газовых. О том, как могут наказать за препятствование поверки и размеры штрафов - читайте дальше.

Согласно нормативно-правовым актам, счетчик газа, используемый для расчетов за потребленный природный газ – является законодательно регулируемым средством измерительной техники, подлежащей периодической поверке.

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При этом нет значения, кто является владельцем прибора учета — потребитель или облгаз.

Чем грозит отказ от поверки счетчика

Для счетчиков газа класса 1,0 поверки проводятся раз в 2 года, для счетчиков газа класса 1,5 – раз в 8 лет. Класс счетчика вы можете узнать из техпаспорта.

В связи с тем, что в законодательстве предусмотрено, что периодические поверки могут проводиться исключительно облгазами, то препятствование его действиям. это нарушение, за которое предусмотрена ответственность потребителя.

В таком случае сотрудники облгазов составляют акт о нарушении. Потребителю будет произведен расчет убытков по предельным объемам потребления природного газа.

За что еще можно получить штраф Получить штраф можно за несанкционированное вмешательство в счетчик, а именно: незаконное подключение счетчика или восстановление потребления газа. Это могут быть: незарегистрированный газопровод, незаконное восстановление потребления, подключение неучтенных приборов, вмешательство в работу счетчика, использование газа после расторжения договора или его отсутствия; искажение показателей счетчика , в том числе недопуск представителя газовой службы к счетчику;

, в том числе недопуск представителя газовой службы к счетчику; повреждение счетчика и установка на него магнита, а также повреждение или срыв пломбы, магнитной наклейки или изменение ее цвета. Обратите внимание! Если вы повредили пломбу газового счетчика или само устройство случайно – обратитесь к поставщику самостоятельно. Тогда штрафные санкции против потребителя не применяются, однако следует написать заявление о повреждении пломбы или счетчика. Каков размер штрафов Если вы повредили пломбу газового счетчика или само устройство случайно – обратитесь к поставщику самостоятельно. Тогда штрафные санкции против потребителя не применяются, однако следует написать заявление о повреждении пломбы или счетчика. Суммы штрафов достигают в среднем 150 тысяч гривен на одно домохозяйство. за сорванную пломбу можно – штраф от 8 до 100 тысяч гривен ;

; за самовольный демонтаж или вмешательство в работу коммерческого прибора учета газа в законах Украины – штраф в размере ид 50 до 200 не облагаемых налогом доходов граждан ;

; если потребители не пускают на проверку или мешают ее проводить – штраф в размере от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов граждан.

Даже если вы откажетесь подписывать акт, это не освобождает вас от ответственности.