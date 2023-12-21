Значительные штрафы за счетчики: как потребителям избежать неприятностей

В Украине возобновлена процедура обязательной поверки счетчиков. Однако некоторые граждане отказываются ее проводить, или же искажают показатели счетчиков. Будет ли потребителям за это грозить штраф – читайте дальше.

В настоящее время поверку счетчиков должны проходить все граждане, у которых этот срок. Выполнить эту процедуру нужно в течение трех месяцев после отопительного сезона.

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В случае невыполнения этого требования или препятствования действиям контролеров пользователь может понести серьезную ответственность.

За что могут оштрафовать потребителей газа

Исключение составляют граждане, проживающие на временно оккупированных территориях. Они могут не проходить поверку до конца военного положения и в течение 3 месяцев после его завершения.

Что касается газовых счетчиков, то штрафы можно получить в следующих случаях:

проведение самопроизвольного газопровода;

восстановление отключенного газоснабжения без разрешения;

подключение дополнительных газовых устройств;

повреждение счетчика;

вмешательство в работу учетных приборов, в том числе срыв пломбы.

Какие размеры штрафов предусмотрены:

в случае вмешательства в работу счетчика или его самостоятельный демонтаж – штраф от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов, т.е. от 850 – 3 400 гривен ;

; раз препятствование проверке – штраф от 50 до 150 необлагаемым налогом доходов, т.е. от 850 – 2 550 гривен ;

; в случае самовольного повреждения пломбы – может достигать до 100 000 гривен, ведь кроме штрафов нужно будет оплатить еще и нелегитимное использование газа.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение с водомерами

Что касается счетчиков воды, то штраф могут быть наложены в ряде случаев :

за использование воды в обход счетчика;

за самостоятельный демонтаж учетных устройств;

за повреждение или вмешательство в работу счетчика;

за недопуск контролера к проверке.

О повреждении счетчика или пломбы на нем необходимо срочно уведомить поставщика услуг. В противном случае штраф за срыв пломбы будет рассчитан на основе десятикратного объема потребления.

Какие размеры штрафов предусмотрены: