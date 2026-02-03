Швеция и Дания объединяются для помощи Украине: какую поддержку должен получить Киев
Швеция и Дания объединяются и заказывают системы противовоздушной обороны для Украины. Сумма помощи составит 2,6 миллиарда шведских крон.
Какую помощь Украина получит от союзников?
С помощью этой системы вооружения Украина сможет защищать более критическую инфраструктуру от дронов, об этом пишет SVT.
В частности Швеция предоставляет средства на закупку систем Tridon Mk2 – зенитно-ракетных комплексов шведского производства.
Tridon – это современная концепция, которая отвечает потребностям Украины, а также Швеции в сфере противовоздушной обороны,
– заявил министр обороны страны Пол Йонсон.
Он отметил, что укрепление украинской противовоздушной обороны и устойчивости украинского общества является абсолютно решающим. Об этом Пол Йонсон сказал на пресс-конференции, где присутствовал также его датский коллега Троэльс Лунд Поульсен.
Так Швеция и Дания объединяются и делают совместный заказ на системы ПВО типа Tridon Mk2, разработанные компанией BAE Systems. Она может сбивать дроны, крылатые ракеты и даже вертолеты.
Это способность, в которой Украина нуждается, учитывая то, что российские дальнобойные удары сейчас очень интенсивны по всей территории Украины,
– отметил Пол Йонсон.
Системы ПВО будут доставлены непосредственно в Украину и специально адаптированы для уничтожения дронов и других воздушных угроз на коротких дистанциях. Средства должны покрыть оснащение, которое необходимо для одного батальона противовоздушной обороны – то есть для примерно 1 000 военнослужащих.
Соответствующие установки уже находятся в производстве и ожидается, что их доставят в Украину уже через несколько месяцев после оформления заказа,
– говорится в тексте.
Важно! Швеция выделяет 2,1 миллиарда шведских крон, а Дания – 500 миллионов шведских крон на этот пакет помощи.
Напомним, что Швеция в частности готовит один из крупнейших пакетов помощи для Украиныи. Об этом сообщили в Минобороны.
Страна готовит масштабный пакет помощи, в который войдут:
- средства противовоздушной обороны;
- радары производства компании Saab.
Также ожидаются взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс – дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike.
Что еще следует знать о помощи Украине?
Украина получила оружие через механизм PURL, и его не мало. Именно через PURL в страну поступают миллионы евро от союзников. Например, с прошлого лета партнеры предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину. Также через PURL Киев получил 90% ракет, которые защищают воздушное пространство.
В то же время Дания выделила 150 миллионов датских крон для поддержки энергетики Украины. В частности 80 миллионов предусмотрены на закупку энергооборудования.