Швеция и Дания объединяются для помощи Украине: какую поддержку должен получить Киев

Швеция и Дания объединяются и заказывают системы противовоздушной обороны для Украины. Сумма помощи составит 2,6 миллиарда шведских крон.

Какую помощь Украина получит от союзников?

С помощью этой системы вооружения Украина сможет защищать более критическую инфраструктуру от дронов, об этом пишет SVT.

В частности Швеция предоставляет средства на закупку систем Tridon Mk2 – зенитно-ракетных комплексов шведского производства.

Tridon – это современная концепция, которая отвечает потребностям Украины, а также Швеции в сфере противовоздушной обороны,

– заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

Он отметил, что укрепление украинской противовоздушной обороны и устойчивости украинского общества является абсолютно решающим. Об этом Пол Йонсон сказал на пресс-конференции, где присутствовал также его датский коллега Троэльс Лунд Поульсен.

Так Швеция и Дания объединяются и делают совместный заказ на системы ПВО типа Tridon Mk2, разработанные компанией BAE Systems. Она может сбивать дроны, крылатые ракеты и даже вертолеты.

Это способность, в которой Украина нуждается, учитывая то, что российские дальнобойные удары сейчас очень интенсивны по всей территории Украины,

– отметил Пол Йонсон.

Системы ПВО будут доставлены непосредственно в Украину и специально адаптированы для уничтожения дронов и других воздушных угроз на коротких дистанциях. Средства должны покрыть оснащение, которое необходимо для одного батальона противовоздушной обороны – то есть для примерно 1 000 военнослужащих.

Соответствующие установки уже находятся в производстве и ожидается, что их доставят в Украину уже через несколько месяцев после оформления заказа,

– говорится в тексте.

Важно! Швеция выделяет 2,1 миллиарда шведских крон, а Дания – 500 миллионов шведских крон на этот пакет помощи.

Напомним, что Швеция в частности готовит один из крупнейших пакетов помощи для Украиныи. Об этом сообщили в Минобороны.

Страна готовит масштабный пакет помощи, в который войдут:

средства противовоздушной обороны;

радары производства компании Saab.

Также ожидаются взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс – дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike.

