Еще 1,6 миллиарда евро для Украины: на что направят средства от Швейцарии

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Швейцария расширила международное сотрудничество с Украиной. В частности, Федеральный совет считает стратегически важной поддержку страны, ее восстановления и реконструкции.

Что известно о помощи от Швейцарии?

Именно поэтому Швейцария выделяет 1,6 миллиарда евро на первый этап помощи до 2028 года. Детали рассказал делегат Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины Жак Гербер во время речи в Украинском доме в Давосе, передает 24 Канал.

Смотрите также Помощь США, которую надо покупать, и шантаж Трампа: на что надеяться Украине в 2026 году

Программа помощи на 2025 – 2028 годы обеспечивает стратегическую основу для этого первого этапа. Она опирается на длительное присутствие Швейцарии в Украине и сочетает гуманитарную помощь, сотрудничество в области развития и развитие мира со стратегической реконструкцией.

Таким образом страна поддерживает широкий спектр проектов реформ, а четкий приоритет в этих рамках – цифровое управление.

Мы рассматриваем цифровую трансформацию Украины как важный вклад в устойчивость государственных услуг, а также в прозрачность, подотчетность и доверие к государственным институтам,

– отметил Гербер.

Сотрудничество в этой сфере продолжается еще с 2015 года, когда было запущено программу EGAP (Электронное управление для подотчетности и участия) для содействия цифровой трансформации, которую реализует Фонд Восточной Европы.

Ключевая цель – поддержка секторальных реформ и улучшение качества государственных услуг, чтобы они были удобными, прозрачными и доступными. К слову, теперь Украина занимает:

первое место – в индексе электронного участия ЕС;

третье место – в индексе развития электронного управления.

Когда я смотрю на то, чего Украина уже достигла в GovTech, должен признать, что я действительно поражен и глубоко вдохновлен ... Одно сообщение четкое: Украина достигла впечатляющего уровня цифровизации, возможно, даже большего, чем Швейцария во многих сферах,

– подытожил делегат.

Интересно! В течение многих лет поддержка Швейцарией цифровизации и электронного управления составляла около 110 миллионов евро. Сейчас EGAP остается флагманской программой Швейцарии в Украине.

Напомним, Гербер посещал Украину осенью 2025 года, в частности Николаев и Львов. Тогда посольство Швейцарии сообщало, что страна стремится усилить гуманитарные усилия, предоставляя страхование жизни волонтерам, которые работают вблизи линии фронта.

Что еще известно о встречах в Давосе?