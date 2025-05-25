Сибига назвал 17-й пакет санкций против России "действительно болезненным"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "болезненным" последний пакет санкций против России. Речь идет о 17-м пакете, который согласовал ЕС.

Сибига прокомментировал последний пакет санкций ЕС против России

Сибига считает, что он был важным и своевременным шагом в давлении на Кремль, пишет 24 Канал со ссылкой на Liberation.

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17-й пакет санкций был принят немедленно, чтобы оказать давление на Россию, вовремя и единодушно. Он действительно болезненный,

– высказал свое мнение МИД Украины.

Согласно словам украинского министра, решение о санкциях было принято "немедленно, единодушно и с учетом болезненности для России". В то же время Украина не считает темпы решений ЕС медленными, но настаивает на более жестком ограничении цены на российскую нефть – на уровне 30 долларов за баррель.

Мы считаем ее обоснованной. Это поможет лишить Россию возможности финансировать свою военную машину,

– заявил Андрей Сибига.

Также Киев считает важным введение санкций против банковского сектора России, ведь это станет "серьезным ударом по российской экономике".

Важно! Для этого нужно решение G7, как отметил Сибига.