Еврокомиссия предоставила Венгрии обещанные гарантии энергетической безопасности

Будапешт получил от Европейской комиссии гарантии энергетической безопасности. Ранее их Венгрия требовала в обмен на согласие снять возражения против продления санкций ЕС против России.

Какие гарантии получила Венгрия от ЕС

Европейская комиссия обязалась защищать газопроводы и нефтепроводы, поставляющие энергию странам ЕС, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в Facebook, передает 24 Канал. Он также отметил, что Еврокомиссия настаивает на получении от Украины гарантий по бесперебойным поставкам нефти в ЕС.

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Европейская комиссия обязуется защищать газопроводы и нефтепроводы, ведущие в страны – членов Европейского Союза. Она четко дала понять: целостность энергетической инфраструктуры, поставляющей энергию государствам – членам ЕС, является вопросом безопасности для всего ЕС,

– заявил Сийярто.

До этого сообщалось, что Венгрия согласилась снять возражения относительно продления санкций ЕС против России в обмен на заявление об энергетической безопасности. К тому же, как стало известно, Будапешт затягивал принятие решения еще с декабря.