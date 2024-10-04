В Украине внедрят программу еАкциз для легализации рынка алкоголя и табака

В Украине планируют внедрить систему еАкциз для противодействия нелегальному рынку алкоголя и табака. Правительство утвердило соответствующие нормативные документы для ее работы.

Для чего нужен еАкциз

О таком нововведении рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его мнению, эта система станет эффективным инструментом в борьбе с контрабандой.

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Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Эти документы, по сути, будут регулировать использование еАкциза бизнесом, госорганами и гражданами. Важный этап подготовки к запуску.

Министр отметил, что потери от контрабанды огромные – только в 2023 году государство недополучило более 30 миллиардов гривен.

Заметьте! Благодаря еАкцизу украинцы смогут проверять легальность товара через Дію, поскольку каждый официальный продукт будет иметь электронный акциз с уникальным кодом.

Как будет работать система

Суть еАкциза заключается во внедрении электронной акцизной марки, которая заменит бумажные аналоги. Проект предусматривает: