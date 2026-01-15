Проблемы в Киеве, ситуация в регионах и импорт электроэнергии: Зеленский сделал ряд заявлений

В четверг 15 января, Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор. Президент Украины сообщил, что на нем присутствовали премьер-министр и ключевые члены правительства, представители областных и местных властей Киева и области, Харькова, Днепровщины, Сумщины, Черниговщины.

Что рассказал Зеленский о ситуации в Украине?

Он сообщил, что очень много проблем надо решать максимально оперативно, пишет 24 Канал со ссылкой на слова украинского президента.

Владимир Зеленский Президент Украины Особенно сложная ситуация в Киеве – время городской властью потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия.

Также 15 января будут решения по комендантского часа – стране нужны послабления на время чрезвычайно холодной погоды. Это создаст все необходимые возможности для бизнеса и людей.

Министерство внутренних дел Украины обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах. По Киеву – отдельная работа. По состоянию на сейчас киевские пункты поддержки нуждаются в усилении,

– рассказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул: правительство должно немедленно, течение дня обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой.

Ожидаю также немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент страны выразил благодарность областной и городской власти Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах.

Важно! Также в правительстве взяли в работу запросы от Днепровщины, обязались проработать запросы и ситуацию на Черниговщине, отдельно обсудить ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области и помочь в ситуации на Сумщине.

Что известно о ситуации в Киеве?

В Украине создали и провели первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве. Об этом написал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Такие заседания будут регулярными. В частности работа штаба будет вестись постоянно.

Наша задача - оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. Дал задание обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и Киевской области,

– сообщил Шмыгаль.

Обратите внимание! Как отметил Денис Шмыгаль, обсудили необходимые шаги для быстрого ремонта энергообъектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи. А отдельное внимание будет уделено усилению защиты энергетической инфраструктуры.

