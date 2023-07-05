Нанесет максимальный экономический ущерб: каковы последствия вероятной катастрофы на ЗАЭС

Энергетик спрогнозировал, что вероятная катастрофа на Запорожской АЭС скорее приведет к экономическим последствиям, чем к радиационным. Так россияне хотят давить на весь мир.

Какие последствия могут ожидать Украину

Профессор, эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский рассказал, что, по его мнению, до радиационной аварии на ЗАЭС не дойдет, а сильно экономика пострадает.

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Людвиг Литвинский Профессор, эксперт по атомной энергетике До радиационной аварии дело не дойдет, а вот максимально возможный экономический ущерб будет нанесен из-за того, что уже более полугода есть постоянные удары по объектам инфраструктуры. Они хотят как можно дольше вывести из строя ЗАЭС так, чтобы мы не могли вывести ее на мощность и тем самым потеряли четверть генерирующих мощностей Украины.

Также он добавил, что россияне подняли такой информационный шум из-за давления на Украину и международного сообщества перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

На мой взгляд, главная причина информационного шума – это принуждение к началу переговоров под угрозой такого теракта. Кроме того, это уже не моя идея, вы, наверное, неоднократно слышали, что очень скоро будут два международных события, в том числе и саммит в Вильнюсе, поэтому это давление не только на нас, но и на международное сообщество,

– добавил Литвинский.

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