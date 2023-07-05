Какие последствия могут ожидать Украину

Профессор, эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский рассказал, что, по его мнению, до радиационной аварии на ЗАЭС не дойдет, а сильно экономика пострадает.

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Людвиг Литвинский Профессор, эксперт по атомной энергетике До радиационной аварии дело не дойдет, а вот максимально возможный экономический ущерб будет нанесен из-за того, что уже более полугода есть постоянные удары по объектам инфраструктуры. Они хотят как можно дольше вывести из строя ЗАЭС так, чтобы мы не могли вывести ее на мощность и тем самым потеряли четверть генерирующих мощностей Украины.

Также он добавил, что россияне подняли такой информационный шум из-за давления на Украину и международного сообщества перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

На мой взгляд, главная причина информационного шума – это принуждение к началу переговоров под угрозой такого теракта. Кроме того, это уже не моя идея, вы, наверное, неоднократно слышали, что очень скоро будут два международных события, в том числе и саммит в Вильнюсе, поэтому это давление не только на нас, но и на международное сообщество,

– добавил Литвинский.

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