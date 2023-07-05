Які наслідки можуть чекати на Україну

Професор, експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський розповів, що, на його думку, до радіаційної аварії на ЗАЕС не дійде, а от сильно економіка постраждає.

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Людвіг Литвинський Професор, експерт з атомної енергетики До радіаційної аварії справа не дійде, а от максимально можлива економічна шкода буде нанесена через те, що вже більше пів року є постійні удари по об'єктах інфраструктури. Вони хочуть на якомога найдовше вивести з ладу ЗАЕС так, щоб ми не могли вивести її на потужність і тим самим втратили чверть генеруючих потужностей України.

Також він додав, що росіяни підняли такий інформаційний шум заради тиску на Україну та міжнародну спільноту перед самітом НАТО у Вільнюсі.

На мій погляд, головна причина інформаційного шуму, це примус до початку переговорів під загрозою такого теракту. Окрім того, це вже не моя ідея, ви, мабуть, неодноразово чули, що дуже скоро буде дві міжнародні події, зокрема і саміт у Вільнюсі, тому це тиск не лише на нас, а й на міжнародну спільноту,

– додав Литвинський.

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