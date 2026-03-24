Молдова может остаться без света: как атака России на Украину "выключила" другое государство
- Российская атака на Украину повредила линии электропередач, через которые Молдова получала электричество, что создало риск отключений света в стране.
- Президент Молдовы Майя Санду назвала удары России по энергетической инфраструктуре военным преступлением и отметила, что ситуация остается нестабильной.
В результате обстрела Украины пострадали линии электропередач, которые обеспечивали Молдову электричеством на 50%. Сейчас страна делает все возможное, чтобы избежать отключений света, ведь ситуация очень сложная.
Какова ситуация со светом в Молдове?
О том, почему страна просит граждан ограничить потребление электроэнергии, говорится в сообщении РБК-Украина.
Во время российского обстрела Украины в ночь 24 марта пострадали энергообъекты. В частности речь идет о трансграничной линии электропередачи "Исакча-Вулканешты".
Обратите внимание! "Исакча-Вулканешты" является основным каналом импорта электричества из Румынии в Молдову.
Премьер-министр страны отметил, что через линию проходило до 50% электроэнергии для обеспечения всей страны.
Ситуацию называют очень сложной и призывают граждан максимально снизить использование электроэнергии.
В то же время NewsMaker пишет, что молдавский оператор вместе с Украиной и Румынией работают для устранения последствий атаки. Основная цель – принять меры, чтобы не допустить отключения электроэнергии в стране.
Обратите внимание! Продолжительность ремонта будет известна только после того, как электрики осмотрят место повреждений.
Издание отдельно сообщало, что вблизи поврежденной линии электропередач в Модове нашли обломки БПЛА. На место вызвали взрывотехников для исследования. Отмечается, что только после их работы технические команды получат доступ к объекту.
Как президент Молдовы прокомментировала ситуацию?
В соцсети Х Майя Санду написала, что удары России по гражданской и критической инфраструктуре являются военным преступлением.
Ночные удары нарушили ключевое энергетическое сообщение Молдовы с Европой. Альтернативные пути есть, но ситуация остается нестабильной,
– сообщила президент.
В то же время она добавила, что основную ответственность за ситуацию и ее последствия должна нести Россия.
Какие последствия атаки для энергосистемы Украины?
По сообщению Укрэнерго, очередная массированная атака на энергообъекты вызвала обесточивание в 6 областях Украины:
- Одесская;
- Херсонская;
- Запорожская;
- Харьковская;
- Полтавская;
- Сумская.
В компании сообщили, что в течение дня 24 марта в большинстве регионов будут применены графики ограничений мощностей для промышленности.
В то же время для всех категорий потребителей запланировали почасовые отключения света с 16:00 до 22:00.
Что нужно знать об энергоситуации в мире?
Проблемы с электроснабжением сейчас есть не только из-за обстрелов России. Нефтяной кризис в мире и обострение ситуации между США, Израилем и Ираном вызвали отключение света не только для Украины и сопредельных государств,
Например, Куба уже имела 2 блэкаута. Без света оставались более 10 миллионов потребителей. Причиной стало ограничение поставок топлива со стороны США для Гаваны. Хотя раньше там тоже сталкивались с подобным, сейчас ситуация только ухудшается из-за невозможности импортировать необходимое количество энергоносителей.
В то же время из-за роста цен на газ на фоне топливного кризиса отключения света были в Египте. Там экономят электроэнергию путем отключения билбордов, сокращения уличного освещения. А некоторые учреждения даже рассматривают возможность дистанционной работы на 1-2 дня недели.