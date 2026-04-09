В семи регионах украинцы остались без света: где тяжелее всего с электроснабжением

В ночь на четверг, 9 апреля, враг снова атаковал украинскую энергетику. На утро часть потребителей осталась без света. Трудностей с электроснабжением добавляет также непогода.

Где зафиксированы новые обесточивания?

Вследствие российских атак на объекты энергетической инфраструктуры и боевых действий часть потребителей в шести регионах Украины временно обесточена сообщает Минэнерго.

Без электроснабжения остались жители:

в Днепропетровской;

Запорожской;

Донецкой;

Харьковской;

Сумской;

и Одесской области.

Аварийные бригады уже начали восстановительные работы в тех районах, где это позволяют условия безопасности.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно

– отметили в ведомстве.

Важно! В то же время непогода также добавила работы ремонтникам. Из-за ухудшения погодных условий без света остались потребители в Киевской области. На местах повреждений также работают аварийно-ремонтные бригады.

Какие отключения света действуют?

Из-за последствий российских обстрелов ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Поэтому энергетики вынуждены ограничивать электроснабжение 9 апреля по всей стране.

Графики почасовых отключений для всех потребителей будут действовать с 07:00 до 22:00 часа;

часа; Для промышленности применяют графики ограничения мощности – с 07:00 до 23:00 часов.

Важно! Узнать время и продолжительность отключений света по своему адресу украинцы могут на официальных сайтах или страницах в соцсетях облэнерго в своем регионе.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?

В то же время потребление электроэнергии в четверг в Украине растет, сообщили в Укрэнерго.

На утро уровень потребления вырос почти на 5% по сравнению со средой. Среди причин называют холодную погоду, которая держится по всей Украине.

Также в большинстве регионов погода остается облачной, поэтому бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно. Соответственно украинцы потребляют больше электричества из общей системы.

Энергетики призывают учесть ситуацию в энергосистеме и экономно потреблять электроэнергию в течение всех суток, а особенно в часы пиковой нагрузки.

Пожалуйста, максимально ограничьте пользование электроприборами в вечерние часы – с 17:00 до 22:00. Не включайте в этот период несколько мощных приборов одновременно,

– говорят в Укрэнерго.

Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться в течение суток. Изменения должны обнародовать облэнерго в регионах на своих официальных ресурсах.

