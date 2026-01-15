Для ликвидации последствий обстрелов энергообъектов Киева создали круглосуточный штаб

По поручению Владимира Зеленского создан штаб по ликвидации последствий вражеских обстрелов энергетических объектов Киева. Первое заседание уже провели, работа будет продолжаться круглосуточно.

Как планируют стабилизировать ситуацию?

Детали в четверг, 15 января, рассказал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль, передает 24 Канал. Задача штаба – оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением в столице.

На заседании заслушали актуальную информацию о принятых мерах от ГСЧС, Министерства внутренних дел, представителей местного самоуправления Киевщины и областного центра.

Кроме того, уже обсудили необходимые шаги для:

быстрого ремонта энергообъектов;

формирования запасов оборудования;

привлечения международной помощи.

По словам министра, двигаться в этом вопросе нужно системно и слаженно. Шмыгаль поставил задачу обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и области.

Отдельное внимание – усилению защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован перечень мероприятий. Будут определены ответственные за организацию процесса,

– добавил он.

Чиновник также поблагодарил ремонтные бригады, коммунальщиков и энергетиков, которые работают в сверхсложных условиях и возвращают свет и тепло в украинские дома.

Напомним, по данным Минэнерго, ситуация в Киеве и области остается самой сложной по состоянию на 15 января. Возвращение к прогнозируемым графикам отключений света состоится после стабилизации энергосистемы. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Что известно о ситуации в Киеве?