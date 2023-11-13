Отопительный сезон 2023: почему вы можете потерять субсидию
Источник:ПФУ
Субсидия предоставляется гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммуналку. Льготы можно получить как на все ЖКУ, так и отдельные услуги.
Почему отменяют субсидию
Ежегодно на субсидии выделяется значительная часть бюджета. В 2023 году сумма этих расходов составила 37,9 миллиарда гривен.
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ПФУ постоянно проводит аудит льгот. Если комиссия выявляет обстоятельства, в соответствии с которыми субсидия может не начисляться, ее отменяют. Сейчас льготы аннулируют по следующим причинам:
- долги по ЖКУ;
- гибель получателя субсидии;
- изменения в составе семьи;
- выявление неуказанного дохода;
- покупка авто, которому менее 5 лет;
- наличие депозита более 100 тысяч гривен.
Что нужно для оформления субсидии
Наличие субсидии зависит от денежного обеспечения. Учитывается состав семьи, место их проживания, суммарный доход и индивидуальные обстоятельства, в частности наличие других льгот.
Оформить субсидию можно как онлайн, так и офлайн. Для этого необходимо подать следующие документы:
- заявление;
- право на доходы;
- удостоверение личности;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности.