Еврокомиссия требует, чтобы Украина как можно скорее назначила директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Причем сделать это необходимо в соответствии с действующим законодательством и процедурами отбора.

Что требует от Украины Еврокомиссия?

Украина имеет широкие обязательства на пути вступления в Евросоюз, и реформа БЭБ является одним из них. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Это необходимо для продвижения реформы БЭБ и обеспечения его независимого и эффективного функционирования,

– отметил представитель.

В Брюсселе напомнили об отчете Еврокомиссии за 2024 год по расширению Евросоюза. В нем говорится о необходимости быстрого внедрения закона о БЭБ.

В частности, Киев должен придерживаться прозрачного процесса отбора кандидатов на основе их личных достижений.

Важно! ЕС настаивает на избрании главы БЭБ на основе добропорядочности. А главной задачей бюро должна быть борьба с финансовыми преступлениями в Украине.

Почему не могут избрать главу БЭБ?

Сейчас главным кандидатом на должность директора БЭБ является Александр Цывинский, детектив НАБУ.

Он одержал победу в конкурсе на должность руководителя бюро 25 июня.

Комиссия по отбору подала документы о назначении Цывинского директором в правительство, однако там его кандидатуру отклонили.

Кабмин сослался на материалы СБУ, которые "касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности" по его кандидатуре.

Цивинский заявил, что намерен узнать эти "оценки безопасности", ведь, по его словам, до этого 10 лет он успешно проходил все проверки СБУ.

Стоит знать! Комиссия по отбору 21 июля повторно направила в Кабмин представление о назначении Цивинского руководителем БЭБ. А сам кандидат представил запросы к правительству и отметил, что никакой информации о возможных "рисках безопасности" ему в ответах не предоставили.