Скидка 100% на тарифы: некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку

Некоторые украинские пенсионеры имеют право вообще не платить за коммунальные услуги, квартплату или газ. В частности, это касается бывших медиков и педагогов.

Кто может получить 100% скидку

Пенсионеры, следующие категории могут не платить за ряд услуг, если они:

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раньше работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

имеют особые заслуги перед Родиной;

являются членами семьи погибшего, имеющего особые заслуги перед Родиной.

Лицо имеет право на 100% скидку, если его среднемесячный доход за 6 месяцев не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу 2023 года – 3760 гривен.

Если все верно, человек может не платить за:

жилье (квартплата, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным зданием;

коммунальные услуги (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

топливо и сжиженный газ.

Украинцев могут лишить субсидии