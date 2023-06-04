Скидка 100% на тарифы: некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку

4 июня 2023, 09:39
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ПФУ

Некоторые украинские пенсионеры имеют право вообще не платить за коммунальные услуги, квартплату или газ. В частности, это касается бывших медиков и педагогов.

Кто может получить 100% скидку

Пенсионеры, следующие категории могут не платить за ряд услуг, если они:

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  • раньше работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;
  • имеют особые заслуги перед Родиной;
  • являются членами семьи погибшего, имеющего особые заслуги перед Родиной.

Лицо имеет право на 100% скидку, если его среднемесячный доход за 6 месяцев не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу 2023 года – 3760 гривен.

Если все верно, человек может не платить за:

  • жилье (квартплата, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным зданием;
  • коммунальные услуги (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);
  • топливо и сжиженный газ.

Украинцев могут лишить субсидии

  • Те украинцы, что тратят на коммунальные услуги 15% своей ежемесячной прибыли могут рассчитывать на субсидию.
  • В Минсоцполитики рассказали, что по некоторым причинам субсидия не назначается. Речь идет о долгах, а также большом достатке.
  • Среди причин также есть: чрезмерная жилая площадь, большие покупки, долги, собственность более одного авто или жилья.
Автор: Тетяна Стельмах