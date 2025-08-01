Некоторые украинцы могут оформить со скидкой полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (автогражданку). Для этого лица должны соответствовать определенным критериям.

Как украинцам оформить автогражданку со скидкой?

В частности они должны иметь статус участника боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Они касаются и автомобилистов с удостоверением участника боевых действий.

Ранее участники боевых действий были освобождены от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности,

– напомнили в тексте.

Важно! Отныне они обязаны оформлять автогражданку, однако имеют определенную льготу.

Участники боевых действий получают скидку 50% на размер страховой премии по внутреннему договору страхования. Скидка действует для транспортных средств:

с рабочим объемом двигателя до 2500 кубических сантиметров,

или мощностью электродвигателя до 100 киловатт.

Транспортное средство должно принадлежать участнику боевых действий на праве собственности. А пользоваться автомобилем могут:

сам владелец;

или любой другой человек, который также относится к льготным категориям.

Транспортное средство не должно использоваться для платных услуг по перевозке,

– отметили в Силах территориальной обороны ВСУ.

Еще одно важное условие, которое следует учесть: скидка предоставляется только на одно транспортное средство страхователя.

Обратите внимание! Эти изменения призваны обеспечить справедливые условия страхования для всех автомобилистов, учитывая особые льготы для участников боевых действий.