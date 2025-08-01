Выгодная экономия: кто из украинцев может сэкономить на оформлении автогражданки
- Участники боевых действий в Украине обязаны оформлять автогражданку.
- Изменения в закон вступили в силу с 1 января 2025 года, обеспечивающие справедливые условия страхования со льготами для участников боевых действий.
Некоторые украинцы могут оформить со скидкой полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (автогражданку). Для этого лица должны соответствовать определенным критериям.
Как украинцам оформить автогражданку со скидкой?
В частности они должны иметь статус участника боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
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С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Они касаются и автомобилистов с удостоверением участника боевых действий.
Ранее участники боевых действий были освобождены от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности,
– напомнили в тексте.
Важно! Отныне они обязаны оформлять автогражданку, однако имеют определенную льготу.
Участники боевых действий получают скидку 50% на размер страховой премии по внутреннему договору страхования. Скидка действует для транспортных средств:
- с рабочим объемом двигателя до 2500 кубических сантиметров,
- или мощностью электродвигателя до 100 киловатт.
Транспортное средство должно принадлежать участнику боевых действий на праве собственности. А пользоваться автомобилем могут:
- сам владелец;
- или любой другой человек, который также относится к льготным категориям.
Транспортное средство не должно использоваться для платных услуг по перевозке,
– отметили в Силах территориальной обороны ВСУ.
Еще одно важное условие, которое следует учесть: скидка предоставляется только на одно транспортное средство страхователя.
Обратите внимание! Эти изменения призваны обеспечить справедливые условия страхования для всех автомобилистов, учитывая особые льготы для участников боевых действий.