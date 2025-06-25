Почтовые отправления, билеты, топливо и прочее – какие скидки доступны военным в 2025 году

Общенациональная программа поддержки военнослужащих "Плюсы" в приложении Армия+ имеет немалое количество скидок для украинских защитников. В частности количество партнеров программы постепенно растет.

Скидки на билеты в кино

Сейчас украинцам доступны скидки на топливо, билеты на поезд, снаряжение и т.д., пишет 24 Канал со ссылкой на АрмияInform.

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Например, в приложении можно сгенерировать штрихкоды и покупать с помощью них билеты в кинотеатрах Multiplex за 60 гривен. За месяц можно сформировать два штрихкода.

Предложение действует на все сеансы. Но только на стандартные места категории Good.

Обратите внимание! Однако эти штрихкоды не действуют в киевских кинотеатрах в ТРЦ ЦУМ и ТРЦ "Караван".

Почтовые отправления

Ранее военные с помощью "Новой Почты" имели возможность раз в месяц отправлять посылку за 1 гривну. Но по состоянию на сейчас можно генерировать до 3 штрихкодов в месяце и отправлять до 3 посылок.

Для этого необходимо сгенерировать штрихкод в "Армия+". В дальнейшем штрихкод нужно будет просканировать в почтовом отделении.

Более того, пока расширилась география услуги. Сейчас она работает в таких областях:

Сумской;

Харьковской;

Донецкой;

Запорожской;

Херсонской;

Днепропетровской.

Обратите внимание! Штрихкод действителен в течение 7 дней после генерации, однако их количество является фиксированным.

Билеты на поезд

Через приложение военные могут приобрести до 4 билетов из специального резерва Укрзализныци. Он предназначен только для военных.

В приложении нужно в разделе "Сервисы" выбрать пункт "Плюсы". Там уже следует нажать на пункт "Укрзализныця", а дальше – приобрести билеты.

После приобретения билеты нужно загрузить на смартфон. Дело в том, что в самом приложении они не будут сохраняться.

Срок - от 5 суток до 6 часов до отправления, если билетов на обычные места нет,

– говорится в тексте.

Важно! Предложение касается поездов в города или из населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий.

Топливо и еда на АЗС

Сейчас сеть АЗК UKRNAFTA предоставляет такие скидки:

бензин и дизель – 3 гривны за каждый литр;

газ – 50 копеек на литр.

30% на меню на заправках.

В месяц доступно до 200 литров топлива. В то же время максимальная сумма скидки в месяц – 2 000 тысячи гривен.

В WOG военные смогут сэкономить до 6 гривен на каждом литре бензина или дизеля и 2,5 гривны на каждом литре газа. Кроме того, есть скидка в 20% на еду и напитки в WOG KAFE и 10% на товары в WOG MARKET.

ОККО же предлагает экономить 6 гривен на каждом литре бензина или дизеля и 2,5 гривны на каждом литре газа. Здесь так же максимальный объем топлива в месяц со скидкой – 200 литров.

Когда лимит заканчивается, то по QR-коду будет действовать скидка – 1 гривна на литр бензина и дизеля, 0.75 гривны на литр газа,

– объясняется в материале.

Также есть скидка в 20% на меню кафе и ресторана ОККО и 10% на товары в магазине.

Стоит знать! Для возможности рассчитаться по таким ценам в приложении нужно сгенерировать штрихкод и каждый раз сканировать его на кассе АЗК.

Снаряжение и другие товары

ROZETKA предлагает, сгенерировав промокод, получить до 30% скидки на такие товары:

амуницию;

такмед;

технику;

автотовары и другие вещи.

Скидку на товары можно увидеть на акционном сайте. В частности промокод следует ввести во время оплаты товара в корзине для активации скидки.

Ограничений по сумме и количеству товаров в заказе нет,

– отметили в АрмияInform.

По UKRARMOR – предоставляется 10% скидка на военное снаряжение и аксессуары. Сгенерированный промокод действителен здесь до конца месяца.

Интересно! Использовать его можно как в физических в магазинах, так и во время онлайн заказов.