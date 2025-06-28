Знижки на квитки у кіно

Наразі українцям доступні знижки на пальне, квитки на потяг, спорядження тощо, пише 24 Канал з посиланням на АрміяInform.

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Наприклад, у застосунку можна згенерувати штрихкоди та купувати за допомогою них квитки у кінотеатрах Multiplex за 60 гривень. За місяць можна сформувати два штрихкоди.

Пропозиція діє на всі сеанси. Але лише на стандартні місця категорії Good.

Зауважте! Однак ці штрихкоди не є чинними в київських кінотеатрах в ТРЦ ЦУМ та ТРЦ "Караван".

Поштові відправлення

Раніше військові за допомогою "Нової Пошти" мали можливість раз на місяць відправляти посилку за 1 гривню. Але станом на зараз можна генерувати до 3 штрихкодів на місяці та відправляти до 3 посилок.

Для цього необхідно згенерувати штрихкод в "Армія+". Надалі штрихкод потрібно буде просканувати в поштовому відділенні.

Ба більше, наразі розширилась географія послуги. Наразі вона працює в таких областях:

Сумській;

Харківській;

Донецькій;

Запорізькій;

Херсонській;

Дніпропетровській.

Зверніть увагу! Штрихкод дійсний впродовж 7 днів після генерації, однак їхня кількість є фіксованою.

Квитки на потяг

Через додаток військові можуть придбати до 4 квитків зі спеціального резерву Укрзалізниці. Він призначений лише для військових.

У застосунку потрібно у розділі "Сервіси" вибрати пункт "Плюси". Там вже слід натиснути на пункт "Укрзалізниця", а далі – придбати квитки.

Після придбання квитки потрібно завантажити на смартфон. Річ у тім, що в самому застосунку вони не зберігатимуться.

Термін — від 5 діб до 6 годин до відправлення, якщо квитків на звичайні місця немає,

– йдеться у тексті.

Важливо! Пропозиція стосується поїздів до міст або з населених пунктів, що наближені до зони бойових дій.

Пальне та їжа на АЗС

Наразі мережа АЗК UKRNAFTA надає такі знижки:

бензин та дизель – 3 гривні за кожен літр;

газ – 50 копійок на літр.

30% на меню на заправках.

На місяць доступно до 200 літрів пального. Водночас максимальна сума знижки на місяць – 2 000 тисячі гривень.

У WOG військові зможуть заощадити до 6 гривень на кожному літрі бензину чи дизелю та 2,5 гривні на кожному літрі газу. Крім того, є знижка у 20% на їжу та напої у WOG KAFE і 10% на товари у WOG MARKET.

ОККО ж пропонує економити 6 гривень на кожному літрі бензину чи дизелю та 2,5 гривні на кожному літрі газу. Тут так само максимальний обсяг пального на місяць зі знижкою – 200 літрів.

Коли ліміт закінчується, то за QR-кодом діятиме знижка – 1 гривня на літр бензину та дизелю, 0.75 гривні на літр газу,

– пояснюється у матеріалі.

Також є знижка у 20% на меню кафе та ресторану ОККО і 10% на товари у магазині.

Варто знати! Для можливості розрахуватися за такими цінами у застосунку потрібно згенерувати штрихкод та кожного разу сканувати його на касі АЗК.

Спорядження та інші товари

ROZETKA пропонує, згенерувавши промокод, отримати до 30% знижки на такі товари:

амуніцію;

такмед;

техніку;

автотовари та інші речі.

Знижку натовари можна побачити на акційному сайті. Зокрема промокод слід ввести під час оплати товару у кошику для активації знижки.

Обмежень щодо суми та кількості товарів у замовленні немає,

– наголосили в АрміяInform.

Щодо UKRARMOR – надається 10% знижка на військове спорядження та аксесуари. Згенерований промокод дійсний тут до кінця місяця.

Цікаво! Використовувати його можна як у фізичних у магазинах, так і під час онлайн замовлень.