Знижки на квитки у кіно
Наразі українцям доступні знижки на пальне, квитки на потяг, спорядження тощо, пише 24 Канал з посиланням на АрміяInform.
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Наприклад, у застосунку можна згенерувати штрихкоди та купувати за допомогою них квитки у кінотеатрах Multiplex за 60 гривень. За місяць можна сформувати два штрихкоди.
Пропозиція діє на всі сеанси. Але лише на стандартні місця категорії Good.
Зауважте! Однак ці штрихкоди не є чинними в київських кінотеатрах в ТРЦ ЦУМ та ТРЦ "Караван".
Поштові відправлення
Раніше військові за допомогою "Нової Пошти" мали можливість раз на місяць відправляти посилку за 1 гривню. Але станом на зараз можна генерувати до 3 штрихкодів на місяці та відправляти до 3 посилок.
Для цього необхідно згенерувати штрихкод в "Армія+". Надалі штрихкод потрібно буде просканувати в поштовому відділенні.
Ба більше, наразі розширилась географія послуги. Наразі вона працює в таких областях:
- Сумській;
- Харківській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Херсонській;
- Дніпропетровській.
Зверніть увагу! Штрихкод дійсний впродовж 7 днів після генерації, однак їхня кількість є фіксованою.
Квитки на потяг
Через додаток військові можуть придбати до 4 квитків зі спеціального резерву Укрзалізниці. Він призначений лише для військових.
У застосунку потрібно у розділі "Сервіси" вибрати пункт "Плюси". Там вже слід натиснути на пункт "Укрзалізниця", а далі – придбати квитки.
Після придбання квитки потрібно завантажити на смартфон. Річ у тім, що в самому застосунку вони не зберігатимуться.
Термін — від 5 діб до 6 годин до відправлення, якщо квитків на звичайні місця немає,
– йдеться у тексті.
Важливо! Пропозиція стосується поїздів до міст або з населених пунктів, що наближені до зони бойових дій.
Пальне та їжа на АЗС
Наразі мережа АЗК UKRNAFTA надає такі знижки:
- бензин та дизель – 3 гривні за кожен літр;
- газ – 50 копійок на літр.
- 30% на меню на заправках.
На місяць доступно до 200 літрів пального. Водночас максимальна сума знижки на місяць – 2 000 тисячі гривень.
У WOG військові зможуть заощадити до 6 гривень на кожному літрі бензину чи дизелю та 2,5 гривні на кожному літрі газу. Крім того, є знижка у 20% на їжу та напої у WOG KAFE і 10% на товари у WOG MARKET.
ОККО ж пропонує економити 6 гривень на кожному літрі бензину чи дизелю та 2,5 гривні на кожному літрі газу. Тут так само максимальний обсяг пального на місяць зі знижкою – 200 літрів.
Коли ліміт закінчується, то за QR-кодом діятиме знижка – 1 гривня на літр бензину та дизелю, 0.75 гривні на літр газу,
– пояснюється у матеріалі.
Також є знижка у 20% на меню кафе та ресторану ОККО і 10% на товари у магазині.
Варто знати! Для можливості розрахуватися за такими цінами у застосунку потрібно згенерувати штрихкод та кожного разу сканувати його на касі АЗК.
Спорядження та інші товари
ROZETKA пропонує, згенерувавши промокод, отримати до 30% знижки на такі товари:
- амуніцію;
- такмед;
- техніку;
- автотовари та інші речі.
Знижку натовари можна побачити на акційному сайті. Зокрема промокод слід ввести під час оплати товару у кошику для активації знижки.
Обмежень щодо суми та кількості товарів у замовленні немає,
– наголосили в АрміяInform.
Щодо UKRARMOR – надається 10% знижка на військове спорядження та аксесуари. Згенерований промокод дійсний тут до кінця місяця.
Цікаво! Використовувати його можна як у фізичних у магазинах, так і під час онлайн замовлень.