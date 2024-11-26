Скидки на коммуналку: кто из украинцев имеет право на льготы

Некоторые украинцы имеют право на льготы и скидки по оплате коммунальных услуг. Для разных категорий граждан скидки предусматриваются от 50% до 100%.

Кому предоставляют льготы на коммуналку

В соответствии с действующим законодательством, скидки на коммуналку получают участники боевых действий, участники войны, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Размер скидки выглядит следующим образом:

участники боевых действий - 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм; участники войны - 50% скидки; лица с инвалидностью вследствие войны - 100% скидки; члены семей погибших - 50% скидки.

На какие услуги действуют скидки

Украинцы могут получить скидки по таким коммунальным услугам:

управление многоквартирным домом;

поставки и распределения природного газа, электрической энергии, по поставке горячей воды, тепловой энергии для отопления;

централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода централизованного водоотвода;

вывоз мусора.

приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Как получить скидки на коммунальные услуги

За назначением льготы или скидки человеку необходимо обратиться в орган Пенсионного Фонда. В частности подать заявление можно лично в любом из сервисных центров ПФУ или направить его по почте.

Также заявления с необходимыми документами принимаются в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций, или в ЦНАПах.

Обратите внимание! Также подать заявление можно через портал электронных услуг ПФУ или через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Какие документы нужны для получения скидки на коммуналку

В перечень необходимых документов входят:

документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);

паспорт;

учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Важно! В заявлении должны указываться реквизиты организаций, которые предоставляют услуги и лицевые счета.