Имеют ли льготы на свет пенсионеры

Есть несколько категорий пенсионеров, имеющих право на 100% скидку на оплату коммунальных услуг, в частности счетов за электроэнергию.

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Это льготное право распространяется на пенсионеров, которые работали по определенным профессиям и проживают в сельской местности. К таким специальностям входят:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Стоит заметить, что такая льгота распространяется только на самих пенсионеров и не распространяется на их родственников.

Обратите внимание! С 1 июня тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Когда стоит оформить субсидию на неотапливаемый сезон

В Пенсионный фонд Украины стоит обратиться за субсидией в неотапливаемый сезон следующим категориям лиц:

Арендаторы жилья, которые самостоятельно оплачивают коммунальные услуги.

Внутренне перемещенные лица, проживающие в доме.

Домохозяйства, где фактическое количество лиц меньше, чем зарегистрированных.

Лица, подающие заявление на получение субсидии для покупки газа, твердого или жидкого бытового топлива.

Также, если в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0 гривен, следует обратиться в Пенсионный фонд, независимо от права на выплату.