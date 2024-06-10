Имеют ли льготы на свет пенсионеры
Есть несколько категорий пенсионеров, имеющих право на 100% скидку на оплату коммунальных услуг, в частности счетов за электроэнергию.
Читайте также Ожидать ли существенных изменений по доллару в конце недели
Это льготное право распространяется на пенсионеров, которые работали по определенным профессиям и проживают в сельской местности. К таким специальностям входят:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Стоит заметить, что такая льгота распространяется только на самих пенсионеров и не распространяется на их родственников.
Когда стоит оформить субсидию на неотапливаемый сезон
В Пенсионный фонд Украины стоит обратиться за субсидией в неотапливаемый сезон следующим категориям лиц:
- Арендаторы жилья, которые самостоятельно оплачивают коммунальные услуги.
- Внутренне перемещенные лица, проживающие в доме.
- Домохозяйства, где фактическое количество лиц меньше, чем зарегистрированных.
- Лица, подающие заявление на получение субсидии для покупки газа, твердого или жидкого бытового топлива.
Также, если в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0 гривен, следует обратиться в Пенсионный фонд, независимо от права на выплату.