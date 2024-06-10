Чи мають пільги на світло пенсіонери

Є кілька категорій пенсіонерів, що мають право на 100% знижку на сплату комунальних послуг, зокрема рахунків за електроенергію.

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Це пільгове право поширюється на пенсіонерів, які працювали за певними професіями та проживають у сільській місцевості. До таких спеціальностей входять:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Варто зауважити, що така пільга поширюється лише на самих пенсіонерів і не розповсюджується на їхніх родичів.

Зауважте! З 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

Коли варто оформити субсидію на неопалювальний сезон

До Пенсійного фонду України варто звернутися за субсидією у неопалювальний сезон наступним категоріям осіб:

Орендатори житла, які самостійно оплачують комунальні послуги.

Внутрішньо переміщені особи, що проживають у будинку.

Домогосподарства, де фактична кількість осіб менша, ніж зареєстрованих.

Особи, що подають заяву на отримання субсидії для купівлі газу, твердого або рідкого побутового палива.

Також, якщо в опалювальний сезон субсидія була призначена в розмірі 0 гривень, слід звернутися до Пенсійного фонду, незалежно від права на виплату.