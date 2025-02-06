Какую сумму можно получить за сдачу 1000 евро сейчас

Курс евро с начала года несколько снизился. Если в январе эта валюта превышала 44, то сейчас она не переходит указанный предел.

Курс евро в Украине сейчас 6 февраля 2025 года НБУ установил курс евро на уровне – 43,41 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Читайте также Более высокие цены, ограничения на переводы, топливо и курс доллара: какие изменения прогнозируют эксперты в феврале В банках средний курс сейчас такой: покупка – 43,10 гривны за евро;

продажа – 43,68 гривны за евро. А в обменниках средний курс на таком уровне: покупка – 43,25 гривны за евро;

продажа – 43,45 гривны за евро. Сколько можно получить за обмен 1000 евро сегодня в банке при обмене 1000 евро можно получить в среднем 43 100 гривен;

при обмене 1000 евро можно получить в среднем 43 100 гривен; в обменниках за 1000 евро дадут примерно 43 250 гривен. За сколько можно купить 1000 евро сейчас чтобы купить 1000 евро в банке сегодня нужно потратить ориентировочно 43 680 гривен;

сегодня нужно потратить ориентировочно 43 680 гривен; для приобретения 1000 евро в обменнике нужно иметь примерно 43 450 гривен.