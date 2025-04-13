Почти средний доход украинцев: сколько гривен можно получить за 500 долларов

Многих украинцев интересует, сколько гривен можно получить за 500 долларов на сегодня. Эта сумма близка к средней зарплате в Украине в 2025 году.

Какой курс доллара к гривне сегодня Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 11 апреля, составляет – 41,40 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также До какого уровня может вырасти или опуститься доллар перед Пасхой По данным "Минфина", средний курс доллара в банке сейчас такой: покупка – 41,10 гривен за доллар;

продажа – 41,70 гривен за доллар. В обменниках средний курс 11 апреля выглядит так: покупка – 40,65 гривны за доллар;

продажа – 41,35 гривны за доллар. Сколько можно получить при сдаче 500 долларов сегодня если сдать 500 долларов в банк , можно получить примерно – 20 550 гривен;

, можно получить примерно – 20 550 гривен; при обмене 500 долларов в обменнике, можно выручить ориентировочно – 20 325 гривен. Во сколько обойдется покупка 500 долларов сегодня чтобы купить 500 долларов в банке сегодня придется потратить ориентировочно – 20 850 гривен;

сегодня придется потратить ориентировочно – 20 850 гривен; для покупки 500 долларов в обменнике нужно будет потратить уже примерно – 20 675 гривен.