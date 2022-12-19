Украина на генераторах: из-за границы завезли более пятисот тысяч приборов

Отключение света не происходит только в больницах и других объектах критической инфраструктуры. Поэтому каждое предприятие, магазин или кафе поспешили запастись генераторами.

Чаще всего их привозят из-за границы, поскольку из-за ажиотажа в Украине сильно поднялись цены на эти приборы. На сегодня украинцы завезли 510,3 тысячи генераторов.

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239, 9 тысяч из них завезли на льготных условиях с применением нулевой пошлины. 92% завезенных генераторов приобрели юридические лица, а 8% или 18,6 тысяч – физические.

Применение генераторов и хранение топлива