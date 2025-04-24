Ситуация нестабильна: как изменился курс злотого после Пасхи

В период пасхальных праздников злотый весомо подорожал. А в течение последних дней происходит ощутимое снижение официального курса.

Какой официальный курс злотого 24 апреля

Официальный курс злотого в Украине, по состоянию на 24 апреля, составляет – 11,08 гривны (-5 копеек, по сравнению с 23 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках

По данным "Минфина" в банках средний курс злотого изменился так:

покупка – 10,60 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 23 апреля);

продажа – 11,40 гривны за злотый (+15 копеек).

А вот в обменниках ситуация выглядит следующим образом:

покупка – 10,90 гривны за злотый (+2 копейки);

продажа – 11,05 гривны за злотый (без изменений).

Сколько гривен нужно для покупки 100 злотых сегодня

чтобы купить 100 злотых сегодня в банке, нужно потратить ориентировочно – 1 140 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 105 гривен.

Какую сумму можно получить за 100 злотых сегодня