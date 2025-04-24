24 апреля, 11:10
Ситуация нестабильна: как изменился курс злотого после Пасхи
Основні тези
- По состоянию на 24 апреля официальный курс злотого в Украине составляет 11,08 гривен, что на 5 копеек меньше по сравнению с 23 апреля.
- В банках курс злотого для покупки и продажи составляет 10,60 гривны и 11,40 гривны соответственно.
В период пасхальных праздников злотый весомо подорожал. А в течение последних дней происходит ощутимое снижение официального курса.
Какой официальный курс злотого 24 апреля
Официальный курс злотого в Украине, по состоянию на 24 апреля, составляет – 11,08 гривны (-5 копеек, по сравнению с 23 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках
По данным "Минфина" в банках средний курс злотого изменился так:
- покупка – 10,60 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 23 апреля);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (+15 копеек).
А вот в обменниках ситуация выглядит следующим образом:
- покупка – 10,90 гривны за злотый (+2 копейки);
- продажа – 11,05 гривны за злотый (без изменений).
Сколько гривен нужно для покупки 100 злотых сегодня
- чтобы купить 100 злотых сегодня в банке, нужно потратить ориентировочно – 1 140 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 105 гривен.
Какую сумму можно получить за 100 злотых сегодня
- если сдавать 100 злотых в банке сегодня, можно получить примерно – 1 060 гривен;
- при сдаче 100 злотых в обменник можно выручить ориентировочно – 1 090 гривен.