Сколько валюты можно купить за 10 тысяч гривен сегодня

Курс евро в июне весомо вырос. В июле валюта стабилизировалась. Доллар, в свою очередь, весомо не менялся в течение этого периода.

Как изменился курс евро в июле

По состоянию на 7 июля, официальный курс евро достиг – 49,12 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина", показывают, что средний курс евро в банках изменился так:

покупка – 49 гривны за евро;

продажа – 49,50 гривны за евро.

Несколько изменилась ситуация и в обменниках:

покупка – 49,27 гривны за евро;

продажа – 49,45 гривны за евро.

Какую сумму евро можно купить за 10 тысяч гривен

если покупать в банке, то за 10 тысяч гривен можно получить ориентировочно – 202 евро;

в обменнике за 10 тысяч гривен можно получить аналогично примерно – 202 евро.

Что происходит с курсом доллара

Как показывают данные НБУ, официальный курс доллара США 7 июля составляет – 41,73 гривны.

Изменения есть в банках и обменниках. "Минфин" показывает, что средний банковский курс доллара США сейчас такой:

покупка – 41,50 гривны за доллар США;

продажа – 42 гривны за доллар США.

В обменниках ситуация выглядит так:

покупка – 41,65 гривны за доллар США;

продажа – 41,70 гривны за доллар США.

Сколько долларов можно приобрести за 10 тысяч сейчас