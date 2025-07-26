Газ не используют, а платить все равно надо: какая сумма за распределение

Несмотря на то, что человек может не пользоваться природным газом в доме, ему придется платить ежемесячно минимальную сумму за распределение газа. Это объясняется тем, что газораспределительная система не может не работать, даже если человек имеет нулевое потребление.

Какую минимальную сумму надо платить за распределение газа

Для потребителей с нулевым или минимальным потреблением рассчитывается специальный минимальный платеж за распределение газ, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Полтавагаз".

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Дело в том, что газораспределительную систему необходимо постоянно держать в рабочем состоянии, то есть под давлением, а это требует финансовых ресурсов. Сейчас это покрывается за счет платы за распределение газа, порядок расчета платежа которого утвержден НКРЭКУ.

Сумма минимальной платы зависит от типа функционирующего газового оборудования, что установлено в доме, а минимальные годовые объемы предусмотрены на таком уровне:

39 кубометров за газовый год – в случае пользования газом только для приготовления пищи,

126 кубометров за газовый год – для приготовления пищи и подогрева воды,

314 кубометров за газовый год – в случае комплексного использования, включая отопление.

Таким образом, ежемесячную плату определяют как произведение 1/12 годовой заказанной мощности на тариф от компании, что вас обслуживает.

В качестве примера, потребитель только с газовой плитой должен платить такую сумму ежемесячно: 39 кубометров / 12 месяцев × 2,11 гривны (тариф АО "Полтавагаз") = 6,86 гривны в месяц.

Обратите внимание! Если газовое оборудование опломбировано или газоснабжение прекращено, то минимальная годовая заказанная мощность устанавливается на уровне 39 кубометров.