Какими должны быть зарплата и стаж для пенсии 10 000 гривен
- Для получения пенсии 10 000 гривен нужно иметь заработную плату, вдвое больше средней по стране, и 25 лет страхового стажа.
- Если заработная плата равна средней по стране, для такой же пенсии нужно 50 лет стажа.
Достичь пенсии в 10 тысяч гривен – задача нелегкая. Если человек получал лишь среднюю заработную плату, то чтобы выйти на такой размер пенсии, придется иметь немалый стаж.
От чего зависит размер пенсии
Чтобы иметь пенсию в 10 000 гривен, нужно не только достаточно стажа, но и заработную плату, вдвое больше средней по стране, сообщает 24 Канал.
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В 2025 году пенсии в Украине начисляются индивидуально, в соответствии с двумя основными факторами:
- Уровень заработной платы. Чем выше была официальная зарплата, с которой уплачивались взносы, тем больше будет коэффициент для исчисления пенсии.
- Продолжительность страхового стажа. Учитывается количество лет, в течение которых человек официально работал и платил ЕСВ.
- Средняя зарплата по стране. Для расчета берется средний показатель за три года, предшествующих году выхода на пенсию.
Как посчитать размер пенсии
Формула расчета пенсии выглядит так:
Пенсия = СЗП × ИКЗ × КС
В этой формуле:
- СЗП – средняя зарплата по стране за последние три года перед выходом на пенсию;
- ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработной платы (отношение вашей зарплаты к средней по стране);
- КС – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год официальной работы).
Как рассчитать пенсию: пример
Предположим:
- Средняя зарплата по стране (СЗП) – 20 000 гривен;
- Индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) – 2 (то есть человек зарабатывал вдвое больше средней)
- Желаемая пенсия – 10 000 гривен.
Применим формулу:
Пенсия = СЗП × ИКЗ × КС
Подставим значения:
- 10 000 = 20 000 × 2 × КС (КС = 0,25)
Итак, чтобы получать пенсию 10 000 гривен, при условии зарплаты, что вдвое выше средней, необходимо иметь 25 лет страхового стажа (поскольку 1 год = 1%).
Кстати! А если заработная плата была на уровне средней по стране (ИКЗ = 1), тогда для такой же пенсии нужно уже 50 лет стажа, что в реальной жизни достичь практически невозможно.