Как вырастет тариф на электроэнергию с 1 февраля 2025 года
13 января 2025, 11:03Читати новину українською
В 2024 году тариф на электроэнергию вырос почти вдвое. Сейчас он составляет 4,32 гривны за киловатт-час.
Как вырастет в цене электроэнергия в феврале 2025 года
В феврале электроэнергия дорожать не будет. Тариф 4,32 гривны за киловатт-час. будет действовать до конца отопительного сезона – мая 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
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Часть граждан может платить за электроэнергию почти вдвое меньше. Речь идет о:
- владельцах электроотопительных установок;
- владельцах двухзонных счетчиков.
Какой тариф действует для двухзонных счетчиков
Благодаря двухзонному счетчику, тариф на электроэнергию делится на два:
- с 7:00 до 23:00 действует дневной тариф – потребителю нужно платить 4,32 гривны за киловатт-час;
- с 23:00 до 7:00 – ночной тариф – 2,16 гривны за киловатт-час.
Что нужно знать владельцам электроотопительных установок
Для владельцев электроотопительных установок действует льготный тариф – 2,64 гривны за киловатт-час при определенных условиях:
- льготный тариф действует во время отопительного сезона с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года;
- уменьшенный тариф действует только при условии потребления менее 2 000 киловатт-часов.