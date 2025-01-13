Как вырастет тариф на электроэнергию с 1 февраля 2025 года

В 2024 году тариф на электроэнергию вырос почти вдвое. Сейчас он составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Как вырастет в цене электроэнергия в феврале 2025 года

В феврале электроэнергия дорожать не будет. Тариф 4,32 гривны за киловатт-час. будет действовать до конца отопительного сезона – мая 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Часть граждан может платить за электроэнергию почти вдвое меньше. Речь идет о:

владельцах электроотопительных установок;

владельцах двухзонных счетчиков.

Какой тариф действует для двухзонных счетчиков

Благодаря двухзонному счетчику, тариф на электроэнергию делится на два:

с 7:00 до 23:00 действует дневной тариф – потребителю нужно платить 4,32 гривны за киловатт-час;

действует дневной тариф – потребителю нужно платить 4,32 гривны за киловатт-час; с 23:00 до 7:00 – ночной тариф – 2,16 гривны за киловатт-час.

Что нужно знать владельцам электроотопительных установок

Для владельцев электроотопительных установок действует льготный тариф – 2,64 гривны за киловатт-час при определенных условиях: