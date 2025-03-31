Сколько надо злотых, чтобы купить 500 долларов

Курс доллара к злотому почти не изменился в течение марта. В конце месяца весомых колебаний также не произошло.

Как изменился курс злотого к доллару в конце марта

По состоянию на сейчас, 1 доллар США по среднему банковскому курсу, это 3,71 злотых, пишет 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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А вот в обменниках курс отличается. За 1 доллар США в обменном пункте придется отдать ориентировочно 3,83 злотых.

Платежные системы имеют совсем другие курсы:

у Visa – 4,11 злотого за доллар США;

в Mastercard – 4,11 злотого за доллар США.

Обратите внимание! НБУ повысил курс злотого в последний день марта.

Во сколько обойдется покупка 500 долларов сегодня

чтобы купить 500 долларов США в банке нужно потратить примерно – 2 036,6 злотых;

в обменнике – 1 939,3 злотого;

через Visa – 2 083,3 злотых;

через Mastercard – 2 083,3 злотых.

Сколько злотых можно получить при сдаче 500 долларов сегодня