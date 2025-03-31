Как изменился курс злотого к доллару в конце марта
По состоянию на сейчас, 1 доллар США по среднему банковскому курсу, это 3,71 злотых, пишет 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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А вот в обменниках курс отличается. За 1 доллар США в обменном пункте придется отдать ориентировочно 3,83 злотых.
Платежные системы имеют совсем другие курсы:
- у Visa – 4,11 злотого за доллар США;
- в Mastercard – 4,11 злотого за доллар США.
Обратите внимание! НБУ повысил курс злотого в последний день марта.
Во сколько обойдется покупка 500 долларов сегодня
- чтобы купить 500 долларов США в банке нужно потратить примерно – 2 036,6 злотых;
- в обменнике – 1 939,3 злотого;
- через Visa – 2 083,3 злотых;
- через Mastercard – 2 083,3 злотых.
Сколько злотых можно получить при сдаче 500 долларов сегодня
- если обмен 500 долларов США происходит в банке, можно получить ориентировочно – 1 853,6 злотых;
- в обменнике за 500 долларов США дадут – 1 916,7 злотых;
- через Visa – 2 055,1 злотых;
- через Mastercard – 2 054 злотых.