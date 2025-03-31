Як змінився курс злотого до долара в кінці березня

Станом на зараз, 1 долар США за середнім банківським курсом, це 3,71 злотих, пише 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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А от в обмінниках курс відрізняється. За 1 долар США в обмінному пункті доведеться віддати орієнтовно 3,83 злотих.

Платіжні системи мають зовсім інші курси:

у Visa – 4,11 злотих за долар США;

у Mastercard – 4,11 злотих за долар США.

Зверніть увагу! НБУ підвищив курс злотого в останній день березня.

У скільки сьогодні обійдеться покупка 500 доларів

щоб купити 500 доларів США у банку потрібно витратити приблизно – 2 036,6 злотих;

в обміннику – 1 939,3 злотих;

через Visa – 2 083,3 злотих;

через Mastercard – 2 083,3 злотих.

Скільки злотих можна отримати при здачі 500 доларів сьогодні