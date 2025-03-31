Як змінився курс злотого до долара в кінці березня
Станом на зараз, 1 долар США за середнім банківським курсом, це 3,71 злотих, пише 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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А от в обмінниках курс відрізняється. За 1 долар США в обмінному пункті доведеться віддати орієнтовно 3,83 злотих.
Платіжні системи мають зовсім інші курси:
- у Visa – 4,11 злотих за долар США;
- у Mastercard – 4,11 злотих за долар США.
Зверніть увагу! НБУ підвищив курс злотого в останній день березня.
У скільки сьогодні обійдеться покупка 500 доларів
- щоб купити 500 доларів США у банку потрібно витратити приблизно – 2 036,6 злотих;
- в обміннику – 1 939,3 злотих;
- через Visa – 2 083,3 злотих;
- через Mastercard – 2 083,3 злотих.
Скільки злотих можна отримати при здачі 500 доларів сьогодні
- якщо обмін 500 доларів США відбувається у банку, можна отримати орієнтовно – 1 853,6 злотих;
- в обміннику за 500 доларів США дадуть – 1 916,7 злотих;
- через Visa – 2 055,1 злотих;
- через Mastercard – 2 054 злотих.