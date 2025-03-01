Кто может получить пенсию после смерти пенсионера

В соответствии с законом Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании, статьи 52, недополученная пенсия выплачивается по месяц смерти включительно членам семьи пенсионерам, которые проживали вместе с пенсионером на момент его смерти.

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Кроме того, речь идет еще и о нетрудоспособных членах семьи, которые находились на содержании умершего пенсионера.

Сначала членам семьи следует обратиться за выплатой суммы в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Если же за выплатой обращаются несколько членов семьи, которые имеют право на получение пенсии, то сумма делится между ними поровну.

Однако в случае, когда отсутствуют члены семьи, которые могут обращаться за недополученной пенсией, или же в случае необращения ими за выплатой, сумма пенсии входит в состав наследства.

Обратите внимание! Родственникам погибшего пенсионера может выплачиваться пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую он или она получала на момент смерти.