Хто може отримати пенсію після смерті пенсіонера

Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, статті 52, недоотримана пенсія виплачується по місяць смерті включно членам сім'ї пенсіонерам, які проживали разом з пенсіонером на момент його смерті.

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Крім того, йдеться ще й про непрацездатних членів сім'ї, які знаходилися на утриманні померлого пенсіонера.

Спочатку членам сім'ї варто звернутися за виплатою суми протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Якщо ж за виплатою звертаються декілька членів сім'ї, які мають право на отримання пенсії, то сума ділиться між ними порівну.

Однак у випадку, коли відсутні члени сім'ї, які можуть звертатися по недоотриману пенсію, або ж у випадку незвернення ними за виплатою, сума пенсії входить до складу спадщини.

Зверніть увагу! Родичам загиблого пенсіонера може виплачуватися допомога на поховання у розмірі двомісячної пенсії, яку він чи вона отримувала на момент смерті.