Сколько украинцам придется платить за газ: тарифы всех 12 поставщиков

В Украине предлагают свои услуги 12 поставщиков газа. Годовые тарифы колеблются в пределах от 7,79 – до 9,99 гривны за 1 кубометр газа.

О тарифах на газ, которые предлагают разные поставщики, рассказал 24 канал. Свои предложения на август обнародовали 12 поставщиков.

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В "Нафтогаз" попали 8,8 миллиона домохозяйств

Роль "поставщика последней надежды" в Украине исполняет "Нафтогаз". В мае в НАК "Нафтогаз" попали 8,8 миллиона домохозяйств. Это из-за боевых действий во многих областях и невозможности многих поставщиков выполнять свои обязательства.

Какие тарифы предлагают поставщики / Таблица Дарьи Вереневой, 24 канал

Ранее правительство зафиксировало цену на газ для отдельных групп потребителей

Отметим, что тарифы на газ для отдельных групп потребителей зафиксированы. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины. По словам премьера Дениса Шмыгаля, производителям тепла будут снабжать "голубое топливо" по тарифу 7, 40 гривны за 1 кубометр. Будет действовать такая фиксированная цена до 31 мая 2023 года.

Такой шаг правительство позволит не повышать тарифы на тепло и горячую воду украинцам. К тому же ранее парламент запретил взимать задолженность за коммунальные услуги с физических лиц. Речь идет только о периоде военного положения.

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