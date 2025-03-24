Какие льготы на коммунальные услуги имеют родители ветерана войны

Семьи военнослужащих, в частности участников боевых действий, могут пользоваться рядом льгот. В частности, они могут оформить скидку на оплату коммунальных услуг.

Какие льготы имеют родители УБД

Согласно закону, участник боевых действий имеет право на 75% скидку на коммуналку для себя и членов семьи, проживающих с ним, передает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.

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К таким лицам относятся:

супруг или супруга;

дети до 18 лет;

совершеннолетние дети с инвалидностью;

нетрудоспособные родители;

опекуны или лица, которые ухаживают за ветераном с инвалидностью I группы.

Поэтому, например, мать ветерана, которая проживает вместе с ним, также имеет право на соответствующую скидку.

Для оформления льготы участник боевых действий или один из членов его семьи должен подать заявление в Пенсионный фонд. Это можно сделать лично, отправить по почте или воспользоваться онлайн-сервисом на сайте ПФУ.

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