Какие льготы на коммунальные услуги имеют родители ветерана войны
- Участники боевых действий и их семьи имеют право на 75% скидку на коммунальные услуги коммунальные услуги, если проживают вместе.
- Для оформления льготы нужно подать заявление в Пенсионный фонд лично, по почте или онлайн.
Семьи военнослужащих, в частности участников боевых действий, могут пользоваться рядом льгот. В частности, они могут оформить скидку на оплату коммунальных услуг.
Какие льготы имеют родители УБД
Согласно закону, участник боевых действий имеет право на 75% скидку на коммуналку для себя и членов семьи, проживающих с ним, передает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.
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К таким лицам относятся:
- супруг или супруга;
- дети до 18 лет;
- совершеннолетние дети с инвалидностью;
- нетрудоспособные родители;
- опекуны или лица, которые ухаживают за ветераном с инвалидностью I группы.
Поэтому, например, мать ветерана, которая проживает вместе с ним, также имеет право на соответствующую скидку.
Для оформления льготы участник боевых действий или один из членов его семьи должен подать заявление в Пенсионный фонд. Это можно сделать лично, отправить по почте или воспользоваться онлайн-сервисом на сайте ПФУ.
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