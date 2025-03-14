От 25 до более 70 тысяч гривен: какие средние зарплаты у украинских чиновников
- Самые высокие средние зарплаты в украинских госорганах у работников Антимонопольного комитета (76 тысяч гривен) и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (75,8 тысячи гривен).
- В то же время руководство Государственной службы финансового мониторинга получает самую высокую среднюю зарплату из всех ведомств – 432,5 тысячи гривен.
Средний уровень зарплат в государственных органах меняется от десятков тысяч гривен до сотен тысяч. Если брать по всем должностям, то больше всего получают работники Антимонопольного комитета. В то же время если брать только руководство ведомств, то лидером по рейтингу средней зарплаты является Государственная служба финансового мониторинга.
Какую зарплату получают работники в госорганах
Самая большая средняя зарплата, по состоянию на январь 2025 года, составляла в Антимонопольном комитете, где работает 266 человек. Речь идет о сумме в 76 тысяч гривен, передает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина.
Читайте также Впервые с начала полномасштабной войны: как могут вырасти выплаты полицейских
В то же время на втором месте по уровню средней зарплаты находится Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с суммой в 75,8 тысячи гривен, где насчитывается 355 сотрудников.
На третьем месте Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета, где работает 9 человек. Там средняя зарплата работника на уровне 66,6 тысячи гривен.
Наименьшая средняя зарплата наблюдается в Национальной службе посредничества и примирения, где сумма составляет 25,5 тысячи гривен.
Уровень средней зарплаты в госорганах в разрезе учреждений / Скриншот с сайта Минфина
Обратите внимание! Всего в январе 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 49,2 тысячи гривен.
Сколько получает руководство ведомств
- Лидером по уровню зарплат является руководство Государственной службы финансового мониторинга Украины. Средняя зарплата для такого уровня должностей – 432,5 тысячи гривен.
- Руководство Секретариата Национального трехстороннего социально-экономического совета зато зарабатывает в среднем 232,3 тысячи гривен.
- На несколько тысяч гривен меньше получает руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции – 230,9 тысячи гривен.
- В то же время в рейтинге наименьшая средняя зарплата у руководства Государственной таможенной службы – чуть больше, чем 47 тысяч гривен.
Напоминаем! В 2024 году средняя заработная плата в Украине составляла 17 486 гривен по данным ПФУ.