От 25 до более 70 тысяч гривен: какие средние зарплаты у украинских чиновников

Средний уровень зарплат в государственных органах меняется от десятков тысяч гривен до сотен тысяч. Если брать по всем должностям, то больше всего получают работники Антимонопольного комитета. В то же время если брать только руководство ведомств, то лидером по рейтингу средней зарплаты является Государственная служба финансового мониторинга.

Какую зарплату получают работники в госорганах

Самая большая средняя зарплата, по состоянию на январь 2025 года, составляла в Антимонопольном комитете, где работает 266 человек. Речь идет о сумме в 76 тысяч гривен, передает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина.

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В то же время на втором месте по уровню средней зарплаты находится Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с суммой в 75,8 тысячи гривен, где насчитывается 355 сотрудников.

На третьем месте Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета, где работает 9 человек. Там средняя зарплата работника на уровне 66,6 тысячи гривен.

Наименьшая средняя зарплата наблюдается в Национальной службе посредничества и примирения, где сумма составляет 25,5 тысячи гривен.



Уровень средней зарплаты в госорганах в разрезе учреждений / Скриншот с сайта Минфина

Обратите внимание! Всего в январе 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 49,2 тысячи гривен.

Сколько получает руководство ведомств

Лидером по уровню зарплат является руководство Государственной службы финансового мониторинга Украины. Средняя зарплата для такого уровня должностей – 432,5 тысячи гривен.

Руководство Секретариата Национального трехстороннего социально-экономического совета зато зарабатывает в среднем 232,3 тысячи гривен.

На несколько тысяч гривен меньше получает руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции – 230,9 тысячи гривен.

В то же время в рейтинге наименьшая средняя зарплата у руководства Государственной таможенной службы – чуть больше, чем 47 тысяч гривен.

Напоминаем! В 2024 году средняя заработная плата в Украине составляла 17 486 гривен по данным ПФУ.