Денежное обеспечение военных: как происходит процесс выплаты

Зарплаты мобилизованным военным выплачивают за счет государственного бюджета. Осуществляется все это через Министерство обороны Украины и местных органов власти. Следовательно, некоторые из защитников имеют право на выплаты в 100 тысяч гривен.

Как выплачивают зарплаты и кто имеет право на 100 тысяч

Зарплаты для военных ежемесячно выплачиваются с учетом периода, когда защитник находился на службе.

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Именно поэтомумогут получить только те

Интересно, что если военный имеет, несмотря на зарплату за несение службы, еще дополнительный доход, то зарплата выплачивается по принципу "о сравнении". То есть дополнительный доход отчисляется от общей зарплаты за военную службу.

Получают зарплаты, мобилизованные на банковские карты;

Выплаты иногда могут задерживаться из-за технических проблем с переводом или из-за задержки со стороны органов, осуществляющих выплату;

Для решения таких вопросов следует обратиться в местные органы власти для получения помощи в решении проблемы.

Дополнительная компенсация: что это такое

Кроме общей зарплаты, военнослужащие могут получить еще и компенсацию за военную службу. Это может касаться затрат на:

питание;

проживание;

транспорт.

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Эту компенсацию могут как дополнительно выплачивать, так и включать в зарплату. Кроме того, компенсацию можно получить и из-за получения травмы или болезни во время службы. Она будет покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение.