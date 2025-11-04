"Сколько потребуется": Германия увеличит помощь Украине в 2026 году

Германия увеличит финансовую поддержку Украины в 2026 году. Объем помощи возрастет на 3 миллиарда евро, то есть примерно 3,5 миллиарда долларов.

Как растет финансовая поддержка Германии?

Об этом сообщили осведомленные источники в немецком правительстве, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Фонд закупки оружия для Украины вырастет вдвое до конца года, – посол США при НАТО

Мы будем продолжать поддержку столько, сколько потребуется, чтобы помочь Украине защищаться от российской агрессии,

– отмечают чиновники.

По данным источников, министры финансов и обороны Германии собираются добавить еще 3 миллиарда евро к поддержке Украины при внесении изменений в бюджет на 2026 год.

Эти средства планируют направить на оружие для Киева:

дроны;

артиллерию;

бронетехнику;

а также на замену 2 систем Patriot.

В правительстве говорят, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает этот план, поэтому его должны принять в ближайшее время.

Важно! Издание подсчитало, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Германия предоставила около 40 миллиардов евро помощи Украине, став крупнейшим в Европе донором военной поддержки Киева.

Как Берлин планирует поддерживать Украину в дальнейшем?

Напомним, что во время своего первого визита в Украину в конце августа министр финансов Германии Ларс Клингбайль пообещал, что Берлин продолжит поддерживать Украину в ближайшие годы, и эта поддержка не ослабнет, пишет Интерфакс-Украина.

Это очень важно, чтобы поддержать Украину. Европа остается на стороне Украины, мы друзья Украины,

– подчеркнул тогда Клингбайль.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что Берлин будет предоставлять Киеву 9 миллиардов евро поддержки ежегодно.

Как Германия помогает Украине?