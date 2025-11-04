"Сколько потребуется": Германия увеличит помощь Украине в 2026 году
- Германия планирует увеличить финансовую поддержку Украины в 2026 году на 3 миллиарда евро, направленную на оружие.
- С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Германия уже предоставила Украине около 40 миллиардов евро, став крупнейшим европейским донором военной помощи.
Германия увеличит финансовую поддержку Украины в 2026 году. Объем помощи возрастет на 3 миллиарда евро, то есть примерно 3,5 миллиарда долларов.
Как растет финансовая поддержка Германии?
Об этом сообщили осведомленные источники в немецком правительстве, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Фонд закупки оружия для Украины вырастет вдвое до конца года, – посол США при НАТО
Мы будем продолжать поддержку столько, сколько потребуется, чтобы помочь Украине защищаться от российской агрессии,
– отмечают чиновники.
По данным источников, министры финансов и обороны Германии собираются добавить еще 3 миллиарда евро к поддержке Украины при внесении изменений в бюджет на 2026 год.
Эти средства планируют направить на оружие для Киева:
- дроны;
- артиллерию;
- бронетехнику;
- а также на замену 2 систем Patriot.
В правительстве говорят, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает этот план, поэтому его должны принять в ближайшее время.
Важно! Издание подсчитало, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Германия предоставила около 40 миллиардов евро помощи Украине, став крупнейшим в Европе донором военной поддержки Киева.
Как Берлин планирует поддерживать Украину в дальнейшем?
Напомним, что во время своего первого визита в Украину в конце августа министр финансов Германии Ларс Клингбайль пообещал, что Берлин продолжит поддерживать Украину в ближайшие годы, и эта поддержка не ослабнет, пишет Интерфакс-Украина.
Это очень важно, чтобы поддержать Украину. Европа остается на стороне Украины, мы друзья Украины,
– подчеркнул тогда Клингбайль.
На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что Берлин будет предоставлять Киеву 9 миллиардов евро поддержки ежегодно.
Как Германия помогает Украине?
Германия присоединилась к инициативе по закупке американского оружия для Украины по механизму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). В рамках этой программы Берлин согласился выделить 500 миллионов долларов для финансирования одного из пакетов военной помощи.
На День Независимости стало известно о новой масштабной помощи от Германии. Вместе с Норвегией Берлин пообещал закупить для Украины две системы Patriot и ракеты к ним.
А на днях президент Владимир Зеленский подтвердил, что новые системы Patriot, обещанные Германией, уже прибыли в Украину. Глава государства поблагодарил немецкое правительство и канцлера Фридриха Мерца за "совместный шаг для защиты". В то же время точное количество систем, которые получила Украина, пока не разглашается.