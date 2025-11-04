Как растет финансовая поддержка Германии?

Об этом сообщили осведомленные источники в немецком правительстве, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Мы будем продолжать поддержку столько, сколько потребуется, чтобы помочь Украине защищаться от российской агрессии,
– отмечают чиновники.

По данным источников, министры финансов и обороны Германии собираются добавить еще 3 миллиарда евро к поддержке Украины при внесении изменений в бюджет на 2026 год.

Эти средства планируют направить на оружие для Киева:

  • дроны;
  • артиллерию;
  • бронетехнику;
  • а также на замену 2 систем Patriot.

В правительстве говорят, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает этот план, поэтому его должны принять в ближайшее время.

Важно! Издание подсчитало, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Германия предоставила около 40 миллиардов евро помощи Украине, став крупнейшим в Европе донором военной поддержки Киева.

Как Берлин планирует поддерживать Украину в дальнейшем?

Напомним, что во время своего первого визита в Украину в конце августа министр финансов Германии Ларс Клингбайль пообещал, что Берлин продолжит поддерживать Украину в ближайшие годы, и эта поддержка не ослабнет, пишет Интерфакс-Украина.

Это очень важно, чтобы поддержать Украину. Европа остается на стороне Украины, мы друзья Украины,
– подчеркнул тогда Клингбайль.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что Берлин будет предоставлять Киеву 9 миллиардов евро поддержки ежегодно.

Как Германия помогает Украине?

  • Германия присоединилась к инициативе по закупке американского оружия для Украины по механизму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). В рамках этой программы Берлин согласился выделить 500 миллионов долларов для финансирования одного из пакетов военной помощи.

  • На День Независимости стало известно о новой масштабной помощи от Германии. Вместе с Норвегией Берлин пообещал закупить для Украины две системы Patriot и ракеты к ним.

  • А на днях президент Владимир Зеленский подтвердил, что новые системы Patriot, обещанные Германией, уже прибыли в Украину. Глава государства поблагодарил немецкое правительство и канцлера Фридриха Мерца за "совместный шаг для защиты". В то же время точное количество систем, которые получила Украина, пока не разглашается.