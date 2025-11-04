Як росте фінансова підтримка Німеччини?

Про це повідомили обізнані джерела в німецькому уряді, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Фонд закупівлі зброї для України зросте вдвічі до кінця року, – посол США при НАТО

Ми продовжуватимемо підтримку стільки, скільки буде потрібно, щоб допомогти Україні захищатися від російської агресії,

– зазначають урядовці.

За даними джерел, міністри фінансів та оборони Німеччини збираються додати ще 3 мільярди євро до підтримки України під час внесення змін до бюджету на 2026 рік.

Ці кошти планують спрямувати на зброю для Києва:

дрони;

артилерію;

бронетехніку;

а також на заміну 2 систем Patriot.

В уряді говорять, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує цей план, тому його мають ухвалити найближчим часом.

Важливо! Видання підрахувало, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Німеччина надала близько 40 мільярдів євро допомоги Україні, ставши найбільшим у Європі донором військової підтримки Києва.

Як Берлін планує підтримувати Україну надалі?

Нагадаємо, що під час свого першого візиту до України наприкінці серпня міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль пообіцяв, що Берлін продовжить підтримувати Україні у найближчі роки, і ця підтримка не ослабне, пише Інтерфакс-Україна.

Це дуже важливо, щоб підтримати Україну. Європа залишається на боці України, ми друзі України,

– наголосив тоді Клінгбайль.

На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським він заявив, що Берлін надаватиме Києву 9 мільярдів євро підтримки щороку.

Як Німеччина допомагає Україні?